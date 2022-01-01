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Джон Мур
Джон Мур
John Moore
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Джон Мур
John Moore
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Дата рождения
1 января 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Джон Мур
Родился в 1970 году. Дандлок, Ирландия.
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Фильмография Джон Мур
Искусственный интеллект. Доступ неограничен
драма, криминал, мистика
2016, Ирландия / Франция
5.0
Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
боевик, триллер, криминал
2013, США
5.0
Макс Пэйн
драма, боевик, триллер
2008, США
7.0
Омен 666
ужасы, триллер
2006, США
6.0
Полет Феникса
приключения, боевик
2004, США
6.0
В тылу врага
военный, боевик, драма
2001, США
6.0
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