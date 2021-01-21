Наша рецензия

При описании фильма «Душа» Пита Доктера и студии Pixar будет категорически сложно избежать эпитетов, производных от его названия. Потому что все они, как один, будут честными и обезоруживающими. «Душа» попадает вам в душу, если таковая у вас имеется. И если вам не 6 лет. Но об этом дальше. Школьный учитель музыки Джо Гарднер умер. Но поскольку незадолго до смерти он отыграл концерт своей мечты и получил предложение играть в крутейшем джаз-бэнде на постоянной основе,…