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Soul Душа 2020 / США
8.6 Оцените
111 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о мультфильме «Душа»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

При описании фильма «Душа» Пита Доктера и студии Pixar будет категорически сложно избежать эпитетов, производных от его названия. Потому что все они, как один, будут честными и обезоруживающими. «Душа» попадает вам в душу, если таковая у вас имеется. И если вам не 6 лет. Но об этом дальше. Школьный учитель музыки Джо Гарднер умер. Но поскольку незадолго до смерти он отыграл концерт своей мечты и получил предложение играть в крутейшем джаз-бэнде на постоянной основе,…

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lokt-marina 21 января 2021, 14:39
Мультфильм очень приятный и душевный, не для детей. Пересмотреть еще раз не захочу
21 января 2021, 14:39 Ответить
Даринка Мандаринка 21 января 2021, 15:48
Оценка
Давно ждала премьеры мультфильма. И хочу сказать что он оправдал все мои ожидания. Замечательный сюжет. Если вам понравился мультфильм "Головоломка" то этот мультфильм вас точно не разочарует. 😍
21 января 2021, 15:48 Ответить
Лена 23 января 2021, 17:45
Смотрела мультфильм по интернету в хорошем качестве,даже не знала что он ещё в кинотеатре идёт.Мультик не понравился,совсем не детский!
23 января 2021, 17:45 Ответить
Мария Шульжевская 23 января 2021, 19:07
а я хотела ребенка с мужем отправить на просмотр...
23 января 2021, 19:07 Ответить
bolt861 23 января 2021, 22:01
Мультик прикольный, своеобразное представление ИНОГО!! Советую сходить!!!
23 января 2021, 22:01 Ответить
User 24 января 2021, 08:04
Оценка
Мультик с глубоким смыслом но интересен будет скорее взрослым нежели детям!)
24 января 2021, 08:04 Ответить
лариса парфенова (Денисова) 24 января 2021, 14:49
Еле еле дождались окончания фильма
24 января 2021, 14:49 Ответить
User 24 января 2021, 20:40
Отличный фильм с интересно проработанной Идеей, но детям до 10 лет точно не зайдёт. Ходили с двумя дочками 11 и 8 лет. Старшей понрааился, младшая скучала и ничего не поняла. Обязательно приобрету и ещё не раз пересмотрю.
24 января 2021, 20:40 Ответить
androys 24 января 2021, 21:15
Оценка
Отличный душевный как говориться фильм смотрел на одном дыхании, всем советую не пожалеете
24 января 2021, 21:15 Ответить
Daria Furs 27 января 2021, 19:06
Шикарный!!!
27 января 2021, 19:06 Ответить
Юлия Русскова 28 января 2021, 15:16
Оценка
Очень достойная работа, по смысловой нагрузке ориентированная скорее на аудиторию постарше. Прекрасный терапевтический анимационный фильм, который стоит посмотреть
28 января 2021, 15:16 Ответить
poshehonec 31 января 2021, 01:21
Своеобразно, но душевно и талантливо! Ребенку 8 лет понравился, но он ничего не понял, а 13 летнему не очень зашел, но он пооникся смыслом. Мультик для взрослых)
31 января 2021, 01:21 Ответить
Ksenia Ignateva 4 февраля 2021, 11:04
Ну так посмотреть можно , муторно и неинтересно немного в начале ..
4 февраля 2021, 11:04 Ответить
Магазин УЮТ Марфино 4 февраля 2021, 21:06
Мультфильм скорее не для детей, а для взрослых. Проникновенный сюжет содержит ряд глубоких идей, которые заставят задуматься любого думающего взрослого человека. Искренне рекомендую к просмотру. После сеанса остался легкий приятный осадок от увиденного, как от полноценного драматичного фильма. Не ожидал, что получу столько впечатлений от мультика.
Обязательно посмотрю еще раз. Чего вам и рекомендую.
4 февраля 2021, 21:06 Ответить
Тыдамы Тамдымычи 6 февраля 2021, 18:57
Восхитительный,волшебный и душевный мульт!!!!! С очень глубоким смыслом!!!! Живите здесь и сейчас,не откладывайте свою жизнь,цените её,не разменивайтесь по мелочам,не упускайте свой шанс на удивительную жизнь!!!
6 февраля 2021, 18:57 Ответить
lamzindenis23 3 марта 2021, 06:02
Ходили с ребенком,он мало что понял,это очень недетский мультфильм,но с очень глубоким смыслом,есть о чем задуматься,хороший мультфильм!
3 марта 2021, 06:02 Ответить
Мария Вороко 11 марта 2021, 11:39
Очень хороший фильм, хочется посмотреть его ещё, смысл глубокий жизненный, но легко подаётся. Смотришь на одном дыхании и после сеанса ощущение счастья и желание стать лучше. Настоящее искусство и должно делать человека лучше. Советую всем посмотреть 🤗🙏
11 марта 2021, 11:39 Ответить
Ирек Мавлютов 28 марта 2021, 10:44
Мультик удивил очень интересный и дочке 7 лет понравилось еще посмотрел много раз
28 марта 2021, 10:44 Ответить
Ян Голдберг 28 марта 2021, 11:30
Скучно и уныло, не для детей уж точно!!!
28 марта 2021, 11:30 Ответить
Диана Королева 19 ноября 2021, 17:31
Оценка
Понравилось , заставляет задуматься о многом советую к просмотру . Так же советую посмотреть мультфильм ''Головоломка''
19 ноября 2021, 17:31 Ответить
damirkravcena 6 марта 2022, 20:50
Оценка
Обожаю смотреть фильмы
6 марта 2022, 20:50 Ответить
Андрей 30 марта 2022, 21:44
Оценка
классный взрослый добрый мультик!
оригинальный сюжет!
10 баллов из 10ти!
30 марта 2022, 21:44 Ответить
User 10 июня 2023, 16:52
Оценка
я восхищена этим мультфильмом. пожалуйста, запустите его еще раз в кинотеатре, умоляю. он прекрасный, изменил мое понятие жизни
10 июня 2023, 16:52 Ответить
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