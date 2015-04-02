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В восьмой и девятой сериях «Крепкого орешка» Брюс Уиллис будет спасать соответственно внучку и внука: теперь для него главное – дожить до возраста Клинта Иствуда и при этом сохранить столь же могучую духовную и физическую форму. Остальное сделает какой-нибудь очередной вовремя подвернувшийся Джон: не Мактирнан, так Мур, не Мур, так кто-то еще… Собственно, Джон Мур начинал свою кинокарьеру с американо-славянской геополитики, куда, благодаря Владимиру Машкову, была…