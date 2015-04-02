В восьмой и девятой сериях «Крепкого орешка» Брюс Уиллис будет спасать соответственно внучку и внука: теперь для него главное – дожить до возраста Клинта Иствуда и при этом сохранить столь же могучую духовную и физическую форму. Остальное сделает какой-нибудь очередной вовремя подвернувшийся Джон: не Мактирнан, так Мур, не Мур, так кто-то еще… Собственно, Джон Мур начинал свою кинокарьеру с американо-славянской геополитики, куда, благодаря Владимиру Машкову, была…
много волос - несексуально, щаз все всё везде бреют...гыгыгы✊
по теме - все 4ре части примерно один уровень {несмотря на возраст Брюса, что есть +}, но лично для меня не хиты...один раз глянул и забыл...мб гляну и 5ю
В Будапешт пустили✊ . Дешевле наверняка.
Надо же было кому то свои крепкие орешки по наследству передать)))
пересмотреть первого Ореха, что ли?
эх...Накатоми, Ганс Грубер, йо-хо-хо...
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
3/10
Сюжета хватило только на 1ч 37мин, большего не получилось. Почему про Россию - потому, что Россия ещё экзотика для иностранцев. Сюжет правда какой-то простенький, но достоверный. Если бы снимали в Москве 10 лет назад, могли бы даже сделать документальные съёмки перестрелок между различными силовыми структурами или братками, которые на всех плевали... Вертолет, конечно же, для зрелищности, чтобы зрителю было интереснее. Насчет бизнесменов-министров и просто бизнесменов каким-то образом опять попали в точку, хотя год назад никакой истории с министром ещё не было. И откуда вырос бизнес у некоторых российских бизнесменов вопросов тоже не возникает, хотя конечно в фильме это гиперболизировано. И всё-таки по моему мнению Россия в фильме показана достаточно корректно, а моральные принципы в нашем бизнесе такие, какие есть.
Жаль, что фильм подвергся тенденции нашего времени всё упрощать и особенно в экшн-фильмах и создавать тупой сюжет с картонными злодеями, которые ведут себя и говорят как дебилы и с такими же примитивными героями, которым вообще и сказать-то нечего. Фильм на мой взгляд не должен быть только каскадом трюков и спецэффектов с перерывами на диалоги уровня подростков. Увы, Брюсу Уиллису в этом фильме играть нечего и досталась не главная роль, а роль статиста в развивающихся событиях, хотя ему и предстоит в нужные моменты разгадывать хитросплетения интриги и пару раз резко повернуть сюжет. Для сравнения вспомним, как органично смотрелся Б.Уиллис в "Крепком орешке 4.0" - видимо на последний "Крепкий орешек" фантазии авторов не хватило или все сюжеты про современную Россию угробят ещё не один фильм.
Как сильно его роль в пятом "Крепком орешке" уступает фильму "Петля времени", где все (и я в том числе) увидели прежнего, великого Брюса Уиллиса.✊
Что в фильме удалось на славу, так это экшн из каскада трюков и спецэффектов со взрывами( хотя кто-то вспомнит, что где-то что-то подобное уже видел - ну пусть тогда сам попробует придумать новое ✊ ) . Так смачно стреляли, что самому захотелось пострелять из такого же пулемёта как у Брюса.✊
Трудно повторить успех первого и второго фильма этой серии, но и в пятом "Крепком орешке" даже при явной надуманности коллизий сюжета концы с концами сходятся, а фильм по всем законам жанра смотрится динамично, на одном дыхании, правда после просмотра эмоций почему то не остаётся. В первый раз посмотреть можно.
Если честно, не понравилось, как Снегирь играла роль, то ли не доиграла, то ли переиграла. Когда она общалась с отцом, было впечатление, что она разговаривает с любовником, а не с родным папашей. И вообще, так коряво вписали тему взаимоотношений отцов и детей. Было смешно, когда Брюс с сыном торопились(!) спасать профессора в Припяти, вдруг начали друг другу в любви признаваться))) И еще, было загадкой, как это они одновременно с вертолетом добрались на машине до Припяти)
Ну что я могу сказать, тем людям, кот. не сильно парятся за сюжет, любителям боевиковых спецэффектов, как говорится, вэлком в кинотеатр))
ПРост унизительная часть Крепкого орешка получилась ✊
1/10
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