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Место под соснами
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The Place Beyond the Pines
Место под соснами
2012 / США
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7.4
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27
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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