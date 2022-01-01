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Место под соснами
Место под соснами, 2012: актеры и роли
The Place Beyond the Pines
Место под соснами
2012 / США
Трейлер
7.2
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Место под соснами, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дерек Сиенфрэнс
Derek Cianfrance
В ролях
Райан Гослинг
Ryan Gosling
Брэдли Купер
Bradley Cooper
Ева Мендес
Eva Mendes
Грета Гервиг
Greta Gerwig
Рэй Лиотта
Ray Liotta
Дэйн ДеХаан
Dane DeHaan
Бен Мендельсон
Ben Mendelsohn
Роуз Бирн
Rose Byrne
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Одна
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