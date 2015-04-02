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Место под соснами Место под соснами
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The Place Beyond the Pines Место под соснами 2012 / США
7.4 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Место под соснами»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Словосочетание «место под соснами» – это вольный перевод названия городка Скенектади в штате Нью-Йорк, где, собственно, и разворачивается действие фильма: на языке ирокезского племени могавков (мохоков) «скенектади» означало что-то вроде «места за сосновыми равнинами». Но по большому счету, картина должна была бы называться «Отец и сын». Трюкач-мотогонщик узнаёт о том, что у него есть годовалый сын, и ради сына остается в городке, откуда…

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
когда же это чудо будет???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Я всячески верю в Гослинга. Поэтому давай старик, не подведи меня, как в прошлый раз про Гангстеров. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Хотел написать рецензию, ибо всегда готов поддерживать "арткино", тем более такого уровня, тем более с такими актерами. Да протрезвел. В сухом концентрате, осталось ощущение тоскливой безысходности, какой то вечной, людской глупости, из-за недосказанности что ли, амбиций, которые все равно никуда не ведут, необратимость. Картину можно назвать "полотно, эпического масштаба", война и мир, не дать ни взять. Здесь и влияние поступков отцов, на поступки детей (Д.Митчелл), преступление и наказания (Ф.Достоевский), ну и полицейские будни (Д.Эллрой). Все практически попытался уместить режиссер, в этой пьесе в трех актах. Все, в той или иной мере, удалось ему...

Теперь, про факты. Очеень длинно, мне нравится когда длинно, на акт о детях, явно прилеплен на скотч, к основной ленте. Понятно что хотел этим сказать Кьянфранс, но надо было это делать как то в контексте первых двух частей. Игра Гослинга (гослинг гослинг, ему отбили мозги на сьемках фильма Рефна про Тайланд), просто перешел из Драйва, сняв куртку в Сосны. С той же рожей, с той же прической. И теперь мы наконец узнали имя Гонщика, его зовут Люк!

Райн, ты должен перестать качаться и жрать наркоту одновременно.!

Ева Мендес. У меня вопрос, это вобще нормально, для положительного героя, трахаться на право и на лево, при этом так грустно по хныкивать постоянно, и клянчить денег. Да это маразм какой то а не персонаж. Что мотивировало ее ? Непонятно. Противная баба оказалась.

Вопрос к финалу. Почему мать его никого не пристрелили???? Что это, притча о Мармонах, сага о все прощении? Почему никого не пристрелили то?!! Бред.

Да, единственное забыл отметить звук. И просто лучшую роль в карьере Бредли Купера. Я уверен лучше у него уже не получится. Он просто всюду ощущался в этом кино. Ему личное 10 из 10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Bagenov Ura, 22/04/2013 - 23:39:42):

Ну виноваты тут понятно опять ЖЕНЩИНЫ. Женщины, как не крути корень зла.!✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Мне понравилась та часть фильма, которая с Гослингом. Она теплая, в ней есть надежда. Увы, надежда разбивается всмятку, и дальше кино просто давит, как асфальтовый каток. Медленно и печально.

6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Михаил Роксман 13 сентября 2022, 16:04
Оценка
очень трогательный фильм.для думающей публики
13 сентября 2022, 16:04 Ответить
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