Словосочетание «место под соснами» – это вольный перевод названия городка Скенектади в штате Нью-Йорк, где, собственно, и разворачивается действие фильма: на языке ирокезского племени могавков (мохоков) «скенектади» означало что-то вроде «места за сосновыми равнинами». Но по большому счету, картина должна была бы называться «Отец и сын». Трюкач-мотогонщик узнаёт о том, что у него есть годовалый сын, и ради сына остается в городке, откуда…
Теперь, про факты. Очеень длинно, мне нравится когда длинно, на акт о детях, явно прилеплен на скотч, к основной ленте. Понятно что хотел этим сказать Кьянфранс, но надо было это делать как то в контексте первых двух частей. Игра Гослинга (гослинг гослинг, ему отбили мозги на сьемках фильма Рефна про Тайланд), просто перешел из Драйва, сняв куртку в Сосны. С той же рожей, с той же прической. И теперь мы наконец узнали имя Гонщика, его зовут Люк!
Райн, ты должен перестать качаться и жрать наркоту одновременно.!
Ева Мендес. У меня вопрос, это вобще нормально, для положительного героя, трахаться на право и на лево, при этом так грустно по хныкивать постоянно, и клянчить денег. Да это маразм какой то а не персонаж. Что мотивировало ее ? Непонятно. Противная баба оказалась.
Вопрос к финалу. Почему мать его никого не пристрелили???? Что это, притча о Мармонах, сага о все прощении? Почему никого не пристрелили то?!! Бред.
Да, единственное забыл отметить звук. И просто лучшую роль в карьере Бредли Купера. Я уверен лучше у него уже не получится. Он просто всюду ощущался в этом кино. Ему личное 10 из 10.
Ну виноваты тут понятно опять ЖЕНЩИНЫ. Женщины, как не крути корень зла.!✊ ✊
6/10
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