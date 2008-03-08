Снимать кино о реальных событиях, которые максимально должны быть забыты, – занятие непростое. Но режиссер Джорджина Лайтнинг решилась пойти против мнения большинства и рассказать в своей картине страшную правду, слегка приправив ее мистикой. Она показывает без прикрас жизнь коренного населения США после того, как был принят новый закон о школьном образовании. Дети индейцев вынуждены были ходить в школы, где нельзя использовать свой язык, помнить свою историю, уважать своих родителей. Надо знать и помнить подобные моменты истории Америки, чтобы понимать, какой ценой была получена независимость этой страной. Маленькие мученики были легкой добычей тех, кто хотел самоутвердиться за чужой счет, и эти бессмысленные издевательства над детьми действительно имели место быть. Наконец страшная правда увидит свет.