Постер фильма Пастырь: Битва за души (Старше Америки)
Постер фильма Пастырь: Битва за души (Старше Америки)
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 5.2
2 постера
Пастырь: Битва за души (Старше Америки)

Пастырь: Битва за души (Старше Америки)

Older Than America 18+
О фильме

Снимать кино о реальных событиях, которые максимально должны быть забыты, – занятие непростое. Но режиссер Джорджина Лайтнинг решилась пойти против мнения большинства и рассказать в своей картине страшную правду, слегка приправив ее мистикой. Она показывает без прикрас жизнь коренного населения США после того, как был принят новый закон о школьном образовании. Дети индейцев вынуждены были ходить в школы, где нельзя использовать свой язык, помнить свою историю, уважать своих родителей. Надо знать и помнить подобные моменты истории Америки, чтобы понимать, какой ценой была получена независимость этой страной. Маленькие мученики были легкой добычей тех, кто хотел самоутвердиться за чужой счет, и эти бессмысленные издевательства над детьми действительно имели место быть. Наконец страшная правда увидит свет.

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 10 февраля 2012
Премьера в мире 8 марта 2008
Дата выхода
10 февраля 2012 Великобритания
8 марта 2008 США
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $32
Производство Older Than America
Другие названия
Older Than America, American Evil, Condenados ao Passado, I ekdikisi, Segreti dal passato, Пастырь: Битва за души, 根深蒂固
Режиссер
Джорджина Лайтнинг
В ролях
Крис Малки
Крис Малки
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Адам Бич
Адам Бич
Уэс Стьюди
Уэс Стьюди
Танту Кардинал
Танту Кардинал
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
