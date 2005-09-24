Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Останься Останься
Киноафиша Фильмы Останься
Stay

Останься, 2005

2005 / США
6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

На Бруклинском мосту происходит страшная автомобильная авария. Генри Летам, чудом оставшийся в живых, становится пациентом психиатра Сэма Фостера. По словам доктора, парень чувствует себя виновником произошедшей трагедии и в свой 21-й день рождения собирается совершить самоубийство. Лайла – бывшая пациентка Фостера, а теперь и его девушка, – намерена помочь любимому отговорить Генри от этого шага. Сэм Фостер отправляется к доктору Леви, у которой ранее наблюдался Летам, затем к его матери, а еще – актрисе, в которую парень был влюблен… Все эти люди ведут себя до крайности странно, да и сама реальность то и дело становится похожа на тягостное видение. Впрочем, реальность ли это?

  • Фамилия главного героя в оригинале пишется как Letham. Это анаграмма имени шекспировского героя – Гамлета (Hamlet). Одна из героинь фильма как раз репетирует эту роль в театре.
  • Автором сценария выступил Дэвид Бениофф, в дальнейшем получивший известность благодаря сериалу «Игра престолов». 
  • Внимательные зрители могут заметить, что эпизодические персонажи, появляющиеся в кадре, зачастую либо являются близнецами, либо одеты в одинаковую одежду.
  • Юэн Макгрегор (Сэм Фостер) в дальнейшем сыграл в другом фильме Марка Форстера «Кристофер Робин» (2018).

Находящийся на грани помешательства студент Генри Летэм рассказывает психиатру Сэму Фостеру о том, что покончит с собой в субботу в полночь. Не желая допустить гибели Генри, Сэм решает сделать все от него зависящее, чтобы избавить парня от навязчивой идеи.

Он отправляется вместе с ним в путешествие по городу, в ходе которого и сам постепенно начинает погружаться в кошмарные иллюзии пациента, вместе с ним балансируя на тонкой грани между жизнью и смертью…

6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 24 сентября 2005
Премьера в мире 24 сентября 2005
Возраст 18+
Режиссер
Марк Форстер
Марк Форстер
В ролях
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Кэйт Бертон
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Элизабет Ризер
Элизабет Ризер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Останься 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Фильм взбаламутил душу.
Здесь столько оттенков грусти, нежности, отчаянья, что просто браво. Актеры в главных ролях очень хороши.
Операторская… Читать дальше…
Отзывы Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Останься
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Приложение киноафиши