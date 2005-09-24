Останься, 2005

На Бруклинском мосту происходит страшная автомобильная авария. Генри Летам, чудом оставшийся в живых, становится пациентом психиатра Сэма Фостера. По словам доктора, парень чувствует себя виновником произошедшей трагедии и в свой 21-й день рождения собирается совершить самоубийство. Лайла – бывшая пациентка Фостера, а теперь и его девушка, – намерена помочь любимому отговорить Генри от этого шага. Сэм Фостер отправляется к доктору Леви, у которой ранее наблюдался Летам, затем к его матери, а еще – актрисе, в которую парень был влюблен… Все эти люди ведут себя до крайности странно, да и сама реальность то и дело становится похожа на тягостное видение. Впрочем, реальность ли это?