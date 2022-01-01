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Джон Картер Джон Картер
Киноафиша Фильмы Джон Картер Джон Картер, 2012: актеры и роли
John Carter Джон Картер 2012 / США
8.3 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Джон Картер, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю Стэнтон Эндрю Стэнтон Andrew Stanton
В ролях
Джеймс Пьюрфой Джеймс Пьюрфой James Purefoy Марк Стронг Марк Стронг Mark Strong Тейлор Китч Тейлор Китч Taylor Kitsch Линн Коллинз Lynn Collins Уиллем Дефо Уиллем Дефо Willem Dafoe Брайан Крэнстон Брайан Крэнстон Bryan Cranston Дэрил Сабара Daryl Sabara Доминик Уэст Доминик Уэст Dominic West Полли Уокер Полли Уокер Polly Walker
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