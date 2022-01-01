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Джон Картер
Джон Картер, 2012: актеры и роли
John Carter
Джон Картер
2012 / США
Трейлер
8.3
Оцените
62
голоса
Рейтинг IMDb: 6.6
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Джон Картер, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю Стэнтон
Andrew Stanton
В ролях
Джеймс Пьюрфой
James Purefoy
Марк Стронг
Mark Strong
Тейлор Китч
Taylor Kitsch
Линн Коллинз
Lynn Collins
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Брайан Крэнстон
Bryan Cranston
Дэрил Сабара
Daryl Sabara
Доминик Уэст
Dominic West
Полли Уокер
Polly Walker
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Одна
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