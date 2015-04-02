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Джон Картер
Отзывы о фильме «Джон Картер»
John Carter
Джон Картер
2012 / США
Трейлер
8.2
Оцените
69
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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salem
2 апреля 2015, 12:51
Довольно неплохое фэнтази. Любителям этого жанра придется по вкусу. 8 / 10
2 апреля 2015, 12:51
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данатар
2 апреля 2015, 12:51
фильм для детей,взрослым фильм не понравится очень скучно и слюняво!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Галa
2 апреля 2015, 12:51
Только сегодня посмотрели с мужем и 6 летним сыном в "Байконуре" (хороший кинотеатр с нормальными, демократичными ценами). Просто супер-фильм, есть интересное и для дам и для мужчин, да и ребенку было интересно, все смотрели на одном дыхании. Прекрасные спец.эффекты, красивая картинка+нежная любовная история, милый быстро бегающий марсианский зверушка и конечно же супер красавец главный герой-накачанный, ловкий и смелый и такая же красавица принцесса. Всем советую!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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maxwel
2 апреля 2015, 12:51
Сходил посмотрел.Честно говоря ожидалось гораздо худшее . Не аватар, но похоже.Красиво,спецэфекты опять же. Вот кстати цитата из википедии про фильм "аватар":"Кэмерон назвал источником вдохновения для сценария «книги научной фантастики, прочитанные им в детстве»: Эдгара Райса Берроуза («Джон Картер — марсианин»)" . так что аватар вторичная улучшенная версия ✊ Можно даже не стесняясь фильм именно научной фантастикой назвать. Бероуза не читал, но респект мужику за идею. в 1912 году написать такое это все таки уметь надо..
2 апреля 2015, 12:51
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данатар
2 апреля 2015, 12:51
ФАНАТАМ БЕРРОУЗА ПОНРАВИЛОСЬ БЫ ЭКРАЗАЦИЯ КАРСАНА С ВЕНЕРЫ ВОТ РЕЖЕСЕРЫ ПОЛАМАЛИ БЫ СВОИ ГОЛОВЫ КАК ЭТО СНЯТЬ. ХОТЯ МОЖЕТ И ДОЖДЕМСЯ?!
2 апреля 2015, 12:51
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Ingvars
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Хороший, добрый фильм. Правда, снят классически и от этого только выиграл!
Только положительные эмоции!!
2 апреля 2015, 12:51
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Elf_Lily
2 апреля 2015, 12:51
Очень затынутый фильм, местами даже скучный. Я ожидала большего, в трейлере все было так динамично.
2 апреля 2015, 12:51
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Томских
2 апреля 2015, 12:51
прочел первые две книги после посмотрел фильм был сильно разочарован такое впечатление будто идея только и взята, все перемешено. половина выдумано, большая часть вырезана!!!!! половина непонятно что он выпил что вдруг стал понимать их, что за черные пираты которые лишь мелькнули в эпизоде. ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ НЕ ДОВОЛЕН !!!! Рассчитывал увидеть что то вроде АВАТАРА!!! ведь можно было развернуть картину и получше, если выйдет следующая часть Джона Картра точно не пойду в кинотеатр!!!✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень понравился , не слушайте тех , кто пишет , что фильм плохой. Фильм отличный , а графика какая =)))✊
2 апреля 2015, 12:51
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение ProfiCinic от 09/03/2012 - 01:07:40
Стругацкие - детская фантастика? трижды Хм...
2 апреля 2015, 12:51
0
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение ProfiCinic от 17/03/2012 - 08:18:44
какие хоть?
2 апреля 2015, 12:51
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Космополитра
2 апреля 2015, 12:51
Когда фильм по каким-то причинам оказывается лучше,чем ожидал,то это уже поднимает слегка настроение.Утомить не успел,требования к нему были изначально занижены и невзыскательны.Отдельные находки добавили интереса.Трудно определить-фильм средний и заурядный,или просто детско-развлекательный ✌️
2 апреля 2015, 12:51
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maxwel
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение ARCHIBALDDIAS от 12/03/2012 - 23:08:28
Точно.Аэлита вторична. Она лет на 10 позже написана
2 апреля 2015, 12:51
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Ingvars
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
А моим друзьям очень понравился!
2 апреля 2015, 12:51
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
забавный фильмец...особенно песик ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Anna
2 апреля 2015, 12:51
Фильм в целом неплохой, но лично я ожидала большего... Снят неплохо, 3д качественное, но немного детский сюжет, ну думаю подростки будут в восторге)✊
2 апреля 2015, 12:51
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Anna
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение sergant_M от 30/03/2012 - 15:09:25
а красная самка то так себе...))) на фоне героя выглядит слабовато)))✊
2 апреля 2015, 12:51
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Только положительные эмоции!!
Стругацкие - детская фантастика? трижды Хм...
какие хоть?
Точно.Аэлита вторична. Она лет на 10 позже написана
а красная самка то так себе...))) на фоне героя выглядит слабовато)))✊
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