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Джеймс Пьюрфой
Джеймс Пьюрфой
James Purefoy
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Джеймс Пьюрфой
James Purefoy
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Дата рождения
3 июня 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Тонтон, Англия, Великобритания
Рост
186 см
Биография Джеймса Пьюрфоя
Родился 3 июня 1964 года. Тонтон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джеймса Пьюрфоя
Друзья рыбака
драма, комедия, мюзикл
2019, Великобритания
7.0
Чувство справедливости
драма
2016, США
5.0
Ускорение
триллер, боевик
2015, ЮАР / США
7.0
Высотка
боевик, фантастика, триллер, драма
2015, Великобритания
5.0
Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези
2012, США
8.0
Железный рыцарь
боевик, приключения
2010, США / Великобритания
7.0
Соломон Кейн
боевик, фэнтези, приключения
2009, Франция / Чехия / Великобритания
6.0
Кольцо дракона
мелодрама, фэнтези, комедия, приключения, боевик
2004, США / Великобритания / Германия / Люксембург
6.0
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