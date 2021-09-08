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Джеймс Пьюрфой

James Purefoy
Джеймс Пьюрфой
Джеймс Пьюрфой James Purefoy
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Дата рождения
3 июня 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Тонтон, Англия, Великобритания
Рост
186 см
Биография Джеймса Пьюрфоя

Родился 3 июня 1964 года. Тонтон, Англия, Великобритания.

Фильмография Джеймса Пьюрфоя
Друзья рыбака
Друзья рыбака
драма, комедия, мюзикл 2019, Великобритания
7.0
Чувство справедливости
Чувство справедливости
драма 2016, США
5.0
Ускорение
Ускорение
триллер, боевик 2015, ЮАР / США
7.0
Высотка
Высотка
боевик, фантастика, триллер, драма 2015, Великобритания
5.0
Джон Картер
Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2012, США
8.0
Железный рыцарь
Железный рыцарь
боевик, приключения 2010, США / Великобритания
7.0
Соломон Кейн
Соломон Кейн
боевик, фэнтези, приключения 2009, Франция / Чехия / Великобритания
6.0
Кольцо дракона
Кольцо дракона
мелодрама, фэнтези, комедия, приключения, боевик 2004, США / Великобритания / Германия / Люксембург
6.0
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