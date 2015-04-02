Наша рецензия

Райан Джонсон в своем третьем фильме вернулся к тому опыту, который опробовал в первом – блистательном неонуаре «Кирпич». Но если дебют был камерной, медитативной драмой в интерьерах средней школы, то «Петля времени» – попытка сделать масштабный «слоеный торт» (учитывая размах режиссерской претензии, это явно торт «Наполеон»), состоящий из множества совершенно различных и весьма причудливо между собою связанных сюжетных уровней.…