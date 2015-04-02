Райан Джонсон в своем третьем фильме вернулся к тому опыту, который опробовал в первом – блистательном неонуаре «Кирпич». Но если дебют был камерной, медитативной драмой в интерьерах средней школы, то «Петля времени» – попытка сделать масштабный «слоеный торт» (учитывая размах режиссерской претензии, это явно торт «Наполеон»), состоящий из множества совершенно различных и весьма причудливо между собою связанных сюжетных уровней.…
Киллеры
Сюжет «Петли» начинает разворачиваться лишь примерно с середины фильма, всю первую половину просто вводя зрителя в саму предлагаемую концепцию данной кино-вселенной, ну или возможного будущего. Луперы – киллеры в настоящем, убивающие людей из будущего, ожидающие единственного «выхода на пенсию» - золотых слитков с собственным трупом. Убив самого себя из будущего, такие получают ещё 30 лет свободы, развлечений и удовольствий, пока за ними не придут, не схватят и не отправят в прошлое с золотыми слитками.
Загримированный Гордон-Левитт искренне пытается косить под Брюса Уиллиса, с разным спектром удачности, ну а сам Крепкий Орешек выступает антагонистом с якобы благими намерениями, истребляющим детей. Сюжет «Терминатора 2» пересказан через практически детальную пересъёмку «12 обезьян» Терри Гиллиама. Джонсон не добавил ничего нового, ничего интересного, а лишь посмотрел на ту же историю под слегка другим углом, обыграв те же фишки, только сбоку. Ремейком здесь, конечно же, не пахнет. Но вся та псевдо-оригинальность на которой пытаются вытащить фильм – смешна до невозможности.
Впрочем, чрезмерная вторичность и бесконечное произнесение зрителем мантры «всё это мы уже видели» не так негативно влияют на фильм, как может показаться. «Петля времени» по крайней мере кино драйвовое и суровое. Много убийств, не мало экшена, не самые глупые диалоги и довольно крепкая постановка наиболее эффектных сцен делают картину действительно увлекательной, вытягивая из болота однообразия до уровня хорошего кино.
И пока всю первую половину вникаешь в болтливый закадровый голос, несущий несусветную терминологию да логические нестыковки, любуешься обнажёнными проститутками и погружаешься в развернувшуюся на экране альтернативную реальность, можно расслабиться и быть готовым, что вот-вот появится Уиллис и сюжет начнёт яркими бросками развиваться и продвигаться в весьма неожиданном направлении.
Время от времени кажется, что фильм вот-вот сорвётся вниз и всё испортится на глазах. Уиллис охотится на детей, Левитт защищает мальчишку в духе Феникса Джин Грей из «Людей-Икс 3», а сюжет вообще начинает фокусироваться на детских травмах и семейных отношениях, где маниакальная природа бунтует против заботы и любви в эмоциональной схватке поколений. Однако фильм совсем не задаётся вопросом, «как из гения не вырастить чудовище?», а предпочитает вообще не принимать чьей-либо стороны, оставляя режиссёра безучастным и нейтральным, занятым обличением пороков любого положительного героя, чтобы драматизировать на пустом месте.
Киллеры открывают охоту друг на друга, пока к делу подключаются второстепенные герои, занятые в принципе тем же самым, устраивая то хитроумные ловушки, то прощающиеся с жизнями, словно персонаж Уиллиса и впрямь не рядовой стрелок, мечтающий о Франции, а действительно Терминатор или Судья Дредд. Францию увидеть, правда, тоже не суждено. Самой глупой и абсурдной ошибкой фильма – было уклоняться в азиатскую тему, и наглядно доказывать, как и Гордона-Левитта вырастает наше всё Брюс «Крепкий Орешек» Уиллис.
Не будь фильм таким прямолинейным, и не укладывайся его сюжет в 15 минут времени, можно было бы провернуть куда более изящные твисты на родственных связях, показав действительно что-то интересное. Но создатель посредственных «Кирпича» и «Братьев Блум» продолжает из потенциального мейнстрима нарезать фесивальный нео-нуар, деградируя к концовке и не внося абсолютно ничего сверх показанного и сказанного в выше упомянутых «12 обезьянах», а лишь переснимая гиллиамовский шедевр по-своему, и соответственно – куда слабее и хуже.
Если Левитта тут ещё можно заметить по актёрской игре, то Уиллису подобная роль в карьере явно ни к чему, а вот в самом фильме он практически главный привлекательный элемент для рекламной компании. По женским ролям сказать абсолютно нечего, что Перабо, что Блант выдают нечто совершенно посредственное и практически не запоминающееся, но Перабо хотя бы раздевается – и на том спасибо. А вот второстепенные мужчины фильма, типа Джеффа Дэниелса, Пола Дано, Ноя Сегана и даже Маркуса Хестера – действительно бесподобны! На таких героях фильм, в принципе, и держится помимо харизмы основных персонажей. Второстепенный каст добавляет те необходимые нотки жизни и эффектности, их образы запоминаются и действительно впечатляют, и именно благодаря этому картина действительно смотрится удачной.
При всей многочисленной эксплуатации временных перемещений в кино, «Петля времени» получилась хорошим и интересным проектом, даже не смотря на дикую вторичность и практически копирование фильма «12 обезьян» с элементами и других картин (от «Терминатора 2» до «Людей-Икс 3»), получился бодрый и крепкий криминальный триллер, с парой шикарных сцен для Брюса Уиллиса и хорошим гримом для бесконечно-драматизирующего Гордона-Левитта. «Петлю» стоит посмотреть, тем более подобная фантастика редко бывает с R-рейтингом, где не цензурят насилие, обнажёнку и стараются действовать на полную катушку.
7/10
точки зрения). Мне просто интересно даже, а какие варианты, Вы уважаемые, тут находите уместными??? (test,SwordfishV).
Что касается, "гипотезы большинства", то принято считать, что можно вернуться в прошлое, шлепнуть себя, и тебя не станет в будущем. Но вопрос, если тебя не станет в будущем, то как ты приедешь и шлепнешь себя
??? То есть, очень правильное замечание - "ПЕТЛЯ". Возможно это, невозможное явления, для понимания человека в 2012 году. Мне, только показалась уже лишней, линия "ребенка Шамана", и так, истории времени и морали, хватает, чтоб создавать, бесконечное количество вариантов сюжета, и изменений характеров персонажей.
П.С. Это третье кино к ряду, за две недели, на оценку 8!!!
Там еще на все авто, к бензобаку, прикреплен по борту, не понятный шланг. И пара солнечных батарей))) явно не тянущих. Похоже, специально, хотели показать, перспективу коррупционного будущего, управляемого маfией. Все вроде есть, но все такое убогое и дряхлое, что не понятно, на что все это время, выделяли деньги..)
Да на самом деле младшенький старшенького...того... Никакого альтернативного развития.
Опять эта треклятая проблема выбора. Как-то это все дико, дико и страшно. Это я и про конкретную историю с петлей, и про 2024 год, и про то, что ужас этот сегодня создается, прям в эту минуту, так вроде получается...
От Левитта тошнило. Не знаю, грим это или оцифровали так, но лицо было похоже на маску, брр...
Но необычно, закручено так, бодро и с юмором. Братва в одинаковых плащиках забавно смотрелась.
С оценкой пока не могу определиться, неудобное кино, как-то не укладывается...
Но где-то ближе к десятке все же. Пересмотрю обязательно.
И это мягко сказано. "Твердо" говоря, я давно еще не видел подобной сумасбродной сумбурщины с участием ведущих актеров. Да, реклама и трейлеросоздатели - штуки, достойные предвосхищенных аплодисментов; и первая часть фильма даже навеяла кое-какие воспоминания о 'Начале" и 'Меняющих реальность", но затем весь сюжет начал рассыпаться как карточный домик (начиная с местодействия у ИП КФХ Блант) с последующей медленно-нарастающей катавасией, - здесь под сопли той же Сары (как-никак псевдо-Коннор) народ в зале начал невольно засматриваться на часы, - и вроде бы традиционная функция финала как-то должна невольно-таки расставлять все на свои места, на деле же получили чуть-ли не пародию на Терминатора в купе с "кукурузными детьми".
По моему глубокому убеждению Джонсон здесь решил поиграть в интеллектуальное кино, не сделав его игровым по сути. А "событийная" маска Левитта оказалась на деле абсолютно "мисткастной".
Мне очень жаль потраченного времени, и я почувствовал себя просто обманутым, увидев, что столь неслабый потенциал картины вылился в такую невнятновщину.
3-/5
Я обдумаю это, с утра отвечу, в 9.50 где то...
Не согласен..)
в точку )
потому и спасся, знал, что Джо-мл. чуток замешкается и будет время развернуться.
Не соглашусь что "Пустышка". Все таки, сценарий есть, саспенс, драматургия и мораль. "(На чем строится саспенс? Одним из главных принципов создания саспенса является оттягивание того момента, когда произойдет ожидаемое событие.)"
То что, в принципе все понятно за ранее, это еще не есть плохо. Соглашусь про дыры в сценарии, но все таки это игры со временем, а в них никто до конца ничего знать не может по определению. И поэтому интересна жизнь, конкретного человека, помещенного в данные обстоятельства. Плюс еще, режиссер ищет наверное свой стиль, пока это похоже на совокупность чужих приемов. Но это все равно что, кто то перепел (переиграл), очень качественно вашу любимую песню (кавер).
Ну ладно Вам, убивать самого себя любимого, типа выхода на пенсию, такого не было. Я такого не видел по крайней мере. Мне кажется, есть о чем подумать. И золото, что пришито к самому себе, как бы одновременно символ и намек, на то, что стабильной валюты, нет и не будет)).
тоже согласен.
Слушайте, ну во всех fильмах можно найти нестыковки. Допустим , в Городе Грехов, показали , что можно получить очередь из УЗИ в тело и дальше бегать))). Суть не в этом, я не думаю что создатели
Петли, рассчитывали на четкое логическое последование и науч обоснование. Да скорее им было интересно, что если засунуть какого то конкретного персонажа, с такими то привычками и проблемами, в такую то ситуацию.. И тут и мораль и вопрос всем телезрителям, - "А херакнули Вы себя, в обмен на надежду, разомкнутой петли или в обмен на жизнь ребенка, или сдохли бы за свою любимую fутбольную команду?" ......
И эта версия, имеет место быть. Просто, я сразу говорил, что линия Шамана, какая то лишняя, на мой взгляд. Потому что, мотивацией Шамана, можно объяснить уже все что угодно. Может они его для этого и придумали, что б внести некую непреодолимую силу и закрыть нестыковки в сценарии.....
"Но как узнаешь, что этот ребенок или еще молодой человек годы спустя будет тебе мешать"
А тут, опять же, одна из множества гипотез, и мне кажется, авторы, могут принимать любой вариант со временем. Ведь проверить то нельзя?))
Полностью согласен. Фильм можно было уже закончить через минут 30))))... Просто взять и застрелить себя. Два часа очень много. Можно спокойно минут 20 убрать. не нужные бла-бла-бла
7/10
Картинка причем очень стильная, но показалось что это скорее 70-е прошлого века нежели будущее. И вообще почему в фильмах будущее выглядит как какой то гигантский бар ХХХХ где-нибудь в озерках...
Брюс такой старенький, даже смотреть не хотелось, запомню его молодым крутякой.
Хотя на роттен томатос рейтинг оч высокий у фильма, видно всем понравилось, ну значит не мое просто..
5/10
8/10
Цитата (stalker_spb88, 08/10/2012 - 20:18:30):
Приличные шутки, в "Американском пироге"? Это что-то новое...
Согласна, что есть логика в том чтобы не убивать молодых луперов. Кто же в луперы пойдет, зная, что через неделю-другую его шлепнут? А так 30 лет жизни как подарок.
Насчет машины думаю, что Шаман мог ее изобрести и специально в злодейских целях, и просто из конструкторского зуда, а потом уже приспособить для отправки народа в прошлое, раз есть агрегат, его надо юзать. Идея здоровская: никаких сделов преступления не остается и даже не возникает, поэтому никакого риска.
С главным героем тоже все логично. Если Джо старший встретился с Джо младшим на одной временной линии, и младший замкул петлю, то старший должен исчезнуть, в этом временном потоке Джо больше нет. А в этой точке возникает новый мир, где у мальчика появляется шанс не стать Шаманом.
Не знаю, как это увязывается с квантовой механикой, появится машина времени, проверим✊
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