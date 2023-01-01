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Храбрая сердцем
Награды и номинации мультфильма Храбрая сердцем
Brave
Храбрая сердцем
2012 / США
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7.6
Оцените
74
голоса
Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации мультфильма Храбрая сердцем
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Оскар 2013
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Золотой глобус 2013
Лучший анимационный фильм
Победитель
BAFTA 2013
Лучший анимационный фильм
Победитель
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