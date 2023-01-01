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Храбрая сердцем Храбрая сердцем
Киноафиша Фильмы Храбрая сердцем Награды и номинации мультфильма Храбрая сердцем
Brave Храбрая сердцем 2012 / США
7.6 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации мультфильма Храбрая сердцем

Вся информация о мультфильме
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучший анимационный фильм
Победитель
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучший анимационный фильм
Победитель
Барби
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
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2023, США, драма
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2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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2023, США, боевик, биография, драма
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