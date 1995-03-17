Лиза Арзамасова — российская актриса театра и кино. Родилась 17 марта 1995 года в Москве, куда родители переехали из Владивостока.

В четыре года Лиза попала в музыкальную студию при ГИТИСе, где была самой маленькой. Примерно тогда же мама разместила в сети её портфолио.

Кинокарьера Лизы началась в 2002 году. Несмотря на то что первые несколько лет она была «на вторых ролях», талант юной актрисы замечали все. Важным проектом для Арзамасовой стал мюзикл «Энни» в 2009 году. Она сыграла главную героиню, за что получила приз зрительских симпатий на фестивале «Московские дебюты».

Главным успехом Лизы стал сериал «Папины дочки», после него актриса действительно проснулась знаменитой. Тем не менее Арзамасова не пошла по пути ситкомов и вместо этого тщательно выбирает роли. Она старается принимать участие в интересных проектах, которые позволяют ей воплотить самых разных героинь – от Джульетты и Софьи Ковалевской до Девочки-Иисуса.

Лиза очень вдумчивая, рассудительная и не по годам мудрая. В раннем возрасте благодаря работе она хорошо поняла, что такое ответственность и обязательства перед другими, поэтому Лиза очень пунктуальна и на съёмки приезжает раньше всех. Девушка ведёт достаточно закрытый образ жизни, старается не афишировать свою личную жизнь и обходить стороной громкие скандалы.