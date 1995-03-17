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Лиза Арзамасова 5 фотографий
Лиза Арзамасова Elizaveta Arzamasova
Киноафиша Персоны Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова

Elizaveta Arzamasova

Дата рождения
17 марта 1995
Возраст
31 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, Российская Федерация
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса
В каком театре играет

Биография Лизы Арзамасовой

Лиза Арзамасова — российская актриса театра и кино. Родилась 17 марта 1995 года в Москве, куда родители переехали из Владивостока.

В четыре года Лиза попала в музыкальную студию при ГИТИСе, где была самой маленькой. Примерно тогда же мама разместила в сети её портфолио.

Кинокарьера Лизы началась в 2002 году. Несмотря на то что первые несколько лет она была «на вторых ролях», талант юной актрисы замечали все. Важным проектом для Арзамасовой стал мюзикл «Энни» в 2009 году. Она сыграла главную героиню, за что получила приз зрительских симпатий на фестивале «Московские дебюты».

Главным успехом Лизы стал сериал «Папины дочки», после него актриса действительно проснулась знаменитой. Тем не менее Арзамасова не пошла по пути ситкомов и вместо этого тщательно выбирает роли. Она старается принимать участие в интересных проектах, которые позволяют ей воплотить самых разных героинь – от Джульетты и Софьи Ковалевской до Девочки-Иисуса.

Лиза очень вдумчивая, рассудительная и не по годам мудрая. В раннем возрасте благодаря работе она хорошо поняла, что такое ответственность и обязательства перед другими, поэтому Лиза очень пунктуальна и на съёмки приезжает раньше всех. Девушка ведёт достаточно закрытый образ жизни, старается не афишировать свою личную жизнь и обходить стороной громкие скандалы.

Популярные фильмы

Достоевский 7.9
Достоевский (2011)
Храбрая сердцем 7.6
Храбрая сердцем (2012)
Екатерина 7.6
Екатерина (2014)

Фильмография Лизы Арзамасовой

Лиля
драма, мелодрама 2026, Россия
Оливка, Игорек и Рекс
Оливка, Игорек и Рекс
семейный, комедия 2026, Россия
Папины дочки. Мама вернулась 7
Папины дочки. Мама вернулась Papiny dochki. Mama vernulas'
семейный, комедия 2025, Россия
Смотреть трейлер
Лиля
драма 2025, Россия
Разыскивается Дед Мороз Razyskivayetsya Ded Moroz
семейный 2024, Россия
Новогоднее чудо 6.8
Новогоднее чудо Novogodnee chudo
комедия, семейный 2024, Россия
Смотреть трейлер
Папины дочки. Новые 6.6
Папины дочки. Новые
комедия, ситком 2023, Россия
Анна и тайна ночи
Анна и тайна ночи
детектив, мини-сериал 2022, Россия
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Другие проекты Лизы Арзамасовой
Ночь ее откровений
12+

Ночь ее откровений

Билеты
Золушка
6+

Золушка

Информация
Стакан воды, или Заговор по-английски
18+

Стакан воды, или Заговор по-английски

Информация
Новости о Лизе Арзамасовой
Девочки против мачехи: вышел трейлер четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые»
Девочки против мачехи: вышел трейлер четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые»
Третий сезон «Папиных дочек. Новые» выйдет в начале января
Третий сезон «Папиных дочек. Новые» выйдет в начале января
Завершились съемки новых «Папиных дочек»
Завершились съемки новых «Папиных дочек»

Интересные факты о Лизе Арзамасовой

  • Активно занимается благотворительностью, поддерживая детей и стариков. В рамках попечительства в фонде «Старость в радость» посещает дома престарелых, общается с подопечными и участвует в концертах;
  • Увлекается мотогонками, футболом и даже боксом;
  • В детские годы занималась вокалом и танцами и принимала участие в различных конкурсах талантов, в том числе в Голливуде;
  • Записала два сингла: «Я твоё солнце» и «Предвкушение»;
  • Хорошо катается на коньках. Участвовала в телешоу «Лёд и пламень» и выступала в ледовых представлениях;
  • Научилась кататься на велосипеде в 21 год;
  • Окончила продюсерский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания с красным дипломом.

Фотографии Лизы Арзамасовой

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