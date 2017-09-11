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Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова
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Дата рождения
17 марта 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, Россия
Рост
170 см
Биография Лизы Арзамасовой

Лиза Арзамасова — российская актриса театра и кино. Родилась 17 марта 1995 года в Москве, куда родители переехали из Владивостока.

В четыре года Лиза попала в музыкальную студию при ГИТИСе, где была самой маленькой. Примерно тогда же мама разместила в сети её портфолио.

Кинокарьера Лизы началась в 2002 году. Несмотря на то что первые несколько лет она была «на вторых ролях», талант юной актрисы замечали все. Важным проектом для Арзамасовой стал мюзикл «Энни» в 2009 году. Она сыграла главную героиню, за что получила приз зрительских симпатий на фестивале «Московские дебюты».

Главным успехом Лизы стал сериал «Папины дочки», после него актриса действительно проснулась знаменитой. Тем не менее Арзамасова не пошла по пути ситкомов и вместо этого тщательно выбирает роли. Она старается принимать участие в интересных проектах, которые позволяют ей воплотить самых разных героинь – от Джульетты и Софьи Ковалевской до Девочки-Иисуса.

Лиза очень вдумчивая, рассудительная и не по годам мудрая. В раннем возрасте благодаря работе она хорошо поняла, что такое ответственность и обязательства перед другими, поэтому Лиза очень пунктуальна и на съёмки приезжает раньше всех. Девушка ведёт достаточно закрытый образ жизни, старается не афишировать свою личную жизнь и обходить стороной громкие скандалы.

Интересные факты о Лизе Арзамасовой
  • Активно занимается благотворительностью, поддерживая детей и стариков. В рамках попечительства в фонде «Старость в радость» посещает дома престарелых, общается с подопечными и участвует в концертах;
  • Увлекается мотогонками, футболом и даже боксом;
  • В детские годы занималась вокалом и танцами и принимала участие в различных конкурсах талантов, в том числе в Голливуде;
  • Записала два сингла: «Я твоё солнце» и «Предвкушение»;
  • Хорошо катается на коньках. Участвовала в телешоу «Лёд и пламень» и выступала в ледовых представлениях;
  • Научилась кататься на велосипеде в 21 год;
  • Окончила продюсерский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания с красным дипломом.
Фильмография Лизы Арзамасовой
Проклятый чиновник
Проклятый чиновник
комедия 2021, Россия
7.0
Курьёзы
Курьёзы
драма 2019, Россия
5.0
Напарник
Напарник
комедия, приключения 2017, Россия
6.0
72 часа
72 часа
драма, военный 2016, Россия
7.0
Корпоратив
Корпоратив
комедия 2014, Россия
3.0
Ромео и Джульетта
Ромео и Джульетта
мелодрама, драма 2013, Великобритания / Италия / Швейцария
7.0
Храбрая сердцем
Храбрая сердцем
семейный, анимация 2012, США
8.0
Снежная королева
Снежная королева
сказка, анимация, семейный 2012, Россия
6.0
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Лиза Арзамасова Лиза Арзамасова Лиза Арзамасова Лиза Арзамасова и Евгений Дога
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11 сентября 2017 18:24
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13 июля 2022 14:20
Раскрыто, почему Авербух не пустил Арзамасову на «Ледниковый период» Актриса присутствовала лишь на съемках шоу.
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14 апреля 2022 13:45
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