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Храбрая сердцем
Отзывы о мультфильме «Храбрая сердцем»
Brave
Храбрая сердцем
2012 / США
Трейлер
8.1
Оцените
69
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Розака
2 апреля 2015, 12:51
Фильм ну очень детский... смешного совсем мало... честно говоря иногда посещала мысль, что создатели вдохновлялись сказкой Маша и Медведи, точнее Медведь✊ в общем кино про то как достичь взаимопонимания в семье, про проблемы отцов и детей, точнее
матерей и дочерей или как заставить маму тебя понять путем превращения ее в медведя
✊ в кино больше всего понравилась ведьма, точнее резчица... Вывод, с детьми идти стоит, а иначе скучновато... да и ЗД было не везде, да и местами как будто плыло... смотрено было в Заневском Каскаде
2 апреля 2015, 12:51
0
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Розака
2 апреля 2015, 12:51
Андрей, осмелюсь предположить, что у тебя и героини были схожие моменты в жизни ✊ может поэтому так понравился мультик? ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Розака
2 апреля 2015, 12:51
да я и не отговариваю, считай на здоровье... хороший мультик, жаль юмора мало в нем ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Розака
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 23/06/2012 - 20:42:49):
Для кого как...
Всё относительно.
ну моя алмазная коллекция - Шрек и принцесса-лягушка... хотя там темы немного другие затронуты... может все дело в том, что проблемы отцов и детей меня не трогают абсолютно ✌️
2 апреля 2015, 12:51
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https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Отличный мультфильм!
Хочется смотреть еще раз чтобы увидеть весь тот мир, который создали мультипликаторы. Все продуманно до мелочей, каждая вещь, вся одежда, деревья, листики, камушки и прочее. Великолепно! нет слов!
Юмор очень хороший и для всех - и для взрослых и для детей.
Мораль в мульте присутствует - поучение очень грамотное, но не очень занудное - это я про отношение мамы и дочери.
Всем смотреть! Очень рекомендую!
2 апреля 2015, 12:51
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Розака
2 апреля 2015, 12:51
да, определенное сходство имеется ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
Очень скучный мультик ✊ МАДАГАСКАР-3 в 1000000 РАЗ КРУЧЕ ✊
1 / 10
2 апреля 2015, 12:51
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Всё относительно.
ну моя алмазная коллекция - Шрек и принцесса-лягушка... хотя там темы немного другие затронуты... может все дело в том, что проблемы отцов и детей меня не трогают абсолютно ✌️
Хочется смотреть еще раз чтобы увидеть весь тот мир, который создали мультипликаторы. Все продуманно до мелочей, каждая вещь, вся одежда, деревья, листики, камушки и прочее. Великолепно! нет слов!
Юмор очень хороший и для всех - и для взрослых и для детей.
Мораль в мульте присутствует - поучение очень грамотное, но не очень занудное - это я про отношение мамы и дочери.
Всем смотреть! Очень рекомендую!
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