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Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм"
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Храбрая сердцем
Храбрая сердцем, 2012: актеры и роли
Brave
Храбрая сердцем
2012 / США
Трейлер
8.1
Оцените
70
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Храбрая сердцем, 2012: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Марк Эндрюс
Mark Andrews
Бренда Чепмен
Brenda Chapman
В ролях
Келли Макдоналд
Kelly Macdonald
Джули Уолтерс
Julie Walters
Эмма Томпсон
Emma Thompson
Крэйг Фергюсон
Craig Ferguson
Джон Ратценбергер
John Ratzenberger
Лиза Арзамасова
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