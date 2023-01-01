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Шпион, выйди вон! Шпион, выйди вон!
Киноафиша Фильмы Шпион, выйди вон! Награды и номинации фильма Шпион, выйди вон!
Tinker, Tailor, Soldier, Spy Шпион, выйди вон! 2011 / Франция / Великобритания
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации фильма Шпион, выйди вон!

Вся информация о фильме
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
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