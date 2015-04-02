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Шпион, выйди вон!
Отзывы о фильме «Шпион, выйди вон!»
Tinker, Tailor, Soldier, Spy
Шпион, выйди вон!
2011 / Франция / Великобритания
Трейлер
7.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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makkoy
2 апреля 2015, 12:51
Я очень доволен предстоящим киносезоном. Как-то много хороших фильмов предстоит увидеть. И умных, и красивых, и со смыслом. В декабре выйдет европейский «Шпион, выйди вон!» (это вольный перевод, в оригинале - связанная со шпионами считалочка, насколько я понимаю). Это такое классическое кино о британской разведке с Гари Олдманом и Колином Фертом. Без каких-либо новомодных технических штучек – просто кино и все. Как не хватает таких! Иногда кажется, что тебя как зрителя за обезьянку принимают – не будет чего-то такого цветного, движущегося и с размахом – и все, пройдет обиженный зритель мимо. Я вот не пройду, а наоборот, всех призываю посмотреть!
2 апреля 2015, 12:51
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rodney
2 апреля 2015, 12:51
Я уже не могу как хочу посмотреть «Шпион, выйди вон!». Видели трейлер и кадры? Ну прямо ультра классика и просто Штирлиц! Такие старорежимные ракурсы, костюмчики что надо. Наш Костя Хабенский туда тоже попал, и еще несколько наших – фильм в основном про британскую разведку, но и про русскую тоже. Молодцы, что осмелились снять тикое старомодное кино. Сразу видно, что не Америка, а Германия + Франция + Великобритания. Респект вам и уважуха, господа создатели. Не 3D единым живо киночеловечество. Пожелаю вам только не провалиться в прокате. Но я свою личную посильную лепту внесу обязательно. Думаю, неоднократно. И друзей позову. И вас призываю. Скоро премьера!
2 апреля 2015, 12:51
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Очень мне интересно, как обыграют русскую тему в классическом в общем-то детективе про эталонную британскую разведку в «Шпион, выйди вон!», который вот-вот должен выйти на экраны. Есть надежда, что обойдутся без глупых штампов – русских там играют наши же актеры, на которых вроде бы можно положиться. Я вот задумалась, почему так сложно играть всегда иностранцев – взять даже наши старые фильмы. Дело, наверное, в штампах. О каждой нации имеется фиксированный набор расхожих представлений, которые и эксплуатируются в фильмах. Про русских – это водка, разгул, сани, что там еще – этим многие фильмы грешат. Очень любопытно, как нам нас на этот раз покажут. Просто умираю от любопытства!
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Это 10/10, потому что это лучше даже, чем Король говорит (который был бы похож на просто костюмированное представление, если бы не Джеффри Раш).
Жутко серьезно, интересно, захватывающе.
Олдмана люблю. Его герой совсем не симпатичен, но...он уважать себя заставил и лучше выдумать не смог...
И Альберто Иглесиас как композитор мне определенно нравится. После "Кожи" Альмодовара это второй офигительный саундтрек в этом году.
2 апреля 2015, 12:51
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Жутко серьезно, интересно, захватывающе.
Олдмана люблю. Его герой совсем не симпатичен, но...он уважать себя заставил и лучше выдумать не смог...
И Альберто Иглесиас как композитор мне определенно нравится. После "Кожи" Альмодовара это второй офигительный саундтрек в этом году.
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