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Кожа, в которой я живу Кожа, в которой я живу
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The Skin That Inhabit / Piel que Habito, La Кожа, в которой я живу 2011 / Испания
7.6 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Кожа, в которой я живу»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Прежде чем читатель приступит к чтению данного текста, я должен снабдить его одним маленьким предостережением: поскольку о новом фильме Альмодовара решительно невозможно сказать ничего содержательного, не раскрыв при этом основные изгибы и тайны сюжета, – здесь проговорены те вещи, о которых зритель узнаёт лишь в середине и конце просмотра. Так что тому, кто еще не видел картину, лучше все-таки вначале ее посмотреть, дабы не приобрести запретное знание раньше времени и не оглашать затем…

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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
будет небось, что-нить, давящее на физиологические отвращения, типа "В моей коже", и название, кстати, похожее ✊ ...хирург да еще и пластический...интересно в основном, что там Бандерас на старости лет после пачки отпечатанных за всю карьеру героев-любовников в такой роли сможет показать...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Helga, 18/08/2011 - 01:51:29):Ну уж Бандерас по-моему не только роли любовников штамповал!

а я не говорил, что он ТОЛЬКО их штамповал, я просто подчеркивал факт, имеющий место быть...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Helga, 18/08/2011 - 14:15:26):Считай что тебе повезло - избежал неприятностей:)

боюсь представить каких: 40-летних разгневанных мамаш, оскорбленных тем, что я "унизил" кумира их бурной молодости? ✊

ps шучу-шучу ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Helga, 20/08/2011 - 16:12:32):Я может не 40 -летняя мамаша, а 20-летний дебил!

ну зачем же так все сразу и на свой счет ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Дидактичный такой фильм про карму и про то, что все наши поступки возвращаются к нам же - насилие возвращается, причиненное другим страдание возвращается и т.д. Не случайно Винсенто занимается йогой - идеи фильма совершенно в духе индийской философии: мужчина, изнасиловавший женщину, в следующей жизни родится женщиной, которая подвергнется насилию... Карма и колесо сансары... Герой Бандераса выступает в роли мстителя (безусловно!), но он получает обратно то насилие, которое уже совершил он сам... Все это забавно, но фильм не понравился. В искусстве должно присутствовать что-то магически неуловимое, смысл, который невозможно поймать и объяснить, только почувствовать бог знает каким чувством... А тут этого нет. Наверное, тяжело Альмодовару быть главным испанским режиссером, это мешает рисковать и снимать как раньше...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (йоган вайс, 27/09/2011 - 23:04:27):Судя по интерьвью - Альмадовар слишком долго вынашивал эту картину - как итог - совершенное, выверенное произведение, но холодноватое и лишенное легкости и страсти.

Мораль - не надо ничего долго вынашивать!

А киньте, ссылку на интервью, плиз, если оно есть в инете...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Боже, боже ✊ это же надо так переврать книгу✊ какой брат хирурга, какая мать... какая любовь?



ужасный фильм, а книга великолепна
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Catness 2 апреля 2015, 12:51
Абсолютно верно!✊ Исказили книгу, смысл потерялся,мотив у Бандераса и объяснение его действиям - тоже исчезли..

Не было никакой любви и в помине, и быть не могло✊ ..Была изощренная, кошмарная месть..и было некое извращенное влечение доктора к своему созданию,нечто похожее на отвращение,смешанное с любопытством.. С такими чувствами Альмодовар мог бы развернуться✊ ..а получилось-прилизанная,гламурная картинка..жаль..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (УхтиТухти, 01/10/2011 - 17:03:07):никто и не обещал экранизации книги

та и верно, вдохновившись шедевром, можно сделать УГ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Спасибо, то, что говорит Бандерас очень интересно... Да просто здорово, понимаешь, над чем шла работа и... начинаешь ценить результат. И еще, может этот фильм один из тех, где нет упоения настроениями, которые захватывают эмоционально. Но он поселяется куда-то в ум, в душу и живет там. И говорит: "мир устроен так...". В чем-то это намного сильнее. Время проходит, а я вспоминаю отдельные ситуации из этого фильма и продолжаю думать над ними. и мои друзья, с которыми я этот фильм посмотрела тоже и иногда мысли, к которым приходит человек спустя несколько дней поразительны!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Мне понравилось, было красиво и страшно. Музыка прекрасна, очаровывающая, нервная. Пока что лучший саундтрек к фильму в этом году.

Отношение к Вере труднообъяснимое. Она настолько совершенна, что это пугает само по себе. И при этом совсем никаких, даже малейших признаков характера, индивидуальности. Как женщина она вообще не воспринималась. Ну, какая женщина, если ей штуки на полторы евро косметики от Шанель подбросить, не заинтересуется? Хоть помаду да попробует. Другое дело мужик, откуда ему знать, для чего все эти баночки и тюбики?

История с кожей, по-моему, не лишняя. Было ощущение, что эта кожа как-бы неживая, она как кокон, как созданная руками доктора клетка, в которой прячется личность Винсенте.

Вообще тут все будто в своей скорлупе прячутся, внешне спокойные и респектабельные, а внутри страсти кипят да тараканы щекочутся.

Доктор абсолютно нормален в своем безумии, холоден и расчетлив, отчего тоже было жутко. 6 лет этот эксперимент продолжался... Доктор лепил Веру, Винсенте лепил из глины.

Про ходячее недоразумение в тигрином костюме я не поняла, зачем оно нужно. Еще один псих до кучи. Правда, было показано, что Винсенте там, внутри другой кожи, не умер и жить ему хочется, парень отбивался и сопротивлялся насилию.

То, что доктор проникся к Вере, понятно, тут универсальная формула: чем больше вкладываешь усилий, тем дороже и любимей результат.

Так что здорово, в общем, 9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Враг 2 апреля 2015, 12:51
Не понравилось. Наверное, не нужно было читать книгу - все события себе немного в другом ключе представлял. От оригинала мало что осталось, к сожалению :(
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Азучена 2 апреля 2015, 12:51
Я вот все-таки читаю и удивляюсь как некоторые зрители смотрят кино. То начинают пересчитывать сколько Роберто вгрохал в операции по изменению пола Висенте. То им видится, что «это фильм о ненависти к мужчинам и порабощении женщин мужчинами». То им кажется, что у Висенте была подсознательная мечта стать женщиной и Альмодовар показывает, «что ничего в этом страшного нет». То сетуют на невыписанность характеров.

Я понимаю, что ориентация режиссера смущает зрителя. Но фильм совсем не о геях, не о первопричинах феминизма, и пр., и др.

В этом фильме лично для меня альмодоваровская схематичность персонажей – явное его достоинство. Он акцентирует внимание зрителя на отдельных деталях, из которых все ясно про суть персонажа. В искусстве нет ничего случайного. Не случайны и поступки героев Альмодовара. Схематично рассказывая о них, он будит воображение зрителя. И зритель начинает искать ответы на вопросы - почему жена Роберто сбегает от «благородного спасителя-доктора» с самым отъявленным негодяем, ничтожеством, этим тигренком, который живет только ради «траха»? Почему она учит дочь песенке о любви друг к другу? Случайно ли Нормита, находясь в сумасшедшем доме, ассоциирует отца с насильником и прячется от него в шкаф? Ответом на все это является одна небольшая сцена в фильме – когда к Роберто приезжает его друг-врач поговорить о возможности использовать особняк Роберто в качестве клиники. Альмодовар, как и любой настоящий художник, пользуется символическим языком. Так вот, что в этот момент делает Роберто? Занимается бонсаем – оплетает тоненькие нежные ветки маленького молодого деревца толстой железной проволокой. И тут все встает на свои места. Ничего внимательному и думающему зрителю объяснять больше не надо.

Очевидно, что и Висенте не хочет быть женщиной. Во-первых, великолепная игра актрисы подсказывает нам эту мысль. Если смотреть фильм без перевода, то обращаешь внимание, что она говорит низковатым, хриплым голосом. В сцене, где она угрожает Роберто ножом у нее отрывистые фразы, очень вызывающие. Она кричит на Роберто так, как кричат мальчишки, когда они раздражены и ищут на ком сорваться.

Ну и конечно остроумная сцена «траха с тигренком». На лице Веры - никакого удовольствия. Она с досадным удивлением замечает, что «член такой большой». Только такой наверно могла бы быть реакция нормального мужчины, если бы его вдруг переселили в тело женщины и заставили совокупиться с другим мужчиной. Ну это как реакция мужчины на большую грудь – столько детского удивления обычно! «А раньше тебе это как раз и нравилось», - замечает в ответ «тигренок».

А картинки Висенте – женское тело с домом вместо головы. А то, что из всей предложенной ему доктором косметики он выбирает косметический карандаш, потому что им можно писать и рисовать на стенах.

А выбор каналов ТВ для просмотра – герой отключает канал с фильмами о жизни животных, он не хочет быть жертвой. Он выбирает программу о йоге. Тем более, что ведущая говорит о том, что йога – это прибежище, где человек всегда сможет укрыться, чтобы остаться самим собой и сохранить себя. Ну мастерски все сделано в фильме! И о героях рассказано ВСЕ.

Думаю, что фильм Альмодовара еще будет оценен по достоинству, но позже. Это мастерская работа. На самом деле – это фильм о свободе. О том, что человек должен сам для себя понять что это такое. А понять это он сможет только тогда, когда чего-то стоит сам по себе. И когда человек сам по себе чего-то стоит – становится неважно, что его окружают люди, которые навязывают ему чужие роли и свои собственные желания (а именно в таком мире мы все и живем).

Ну и наконец – мстил ли Роберто? Конечно, мстил. Он мстил Висенте. Но гораздо большую роль играла его месть своей жене в лице Висенте. Я думаю, что когда он спас свою жену из горящей машины, то на самом деле спас ее ради того, чтобы наказать, но случайность (ужас этой живой «головешки» перед своим отражением в стекле) разрушил все планы Роберто. Роберто – это человек с тупиком впереди себя. Он одержим местью, а значит – несвободен.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Лапочка Лапочка 11 сентября 2019, 08:30
Оценка
Всем привет. Начитавшись положительных отзывов решила посмотреть этот фильм. я не знакома с творчеством режисера фильма, но могу сказать, что фильм второсортный. такая нелепица, я просто даже не могу подобрать слова чтобы в полной мере описать свои эмоции по поводу данного фильма. время потрачено зря, даже до конца не досмотрела. в итоге в фильме много ненужного (секса, какого то неестественного) и фильм не держит тебя в напряжении как было заявлено. Вообщем чушь полная.
11 сентября 2019, 08:30 Ответить
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