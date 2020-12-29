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Агустин Альмодовар
Агустин Альмодовар
Agustín Almodóvar
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Агустин Альмодовар
Agustín Almodóvar
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Дата рождения
1 января 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Актер
Место рождения
Кальсада-де-Калатрава, Испания
Биография Агустин Альмодовар
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Фильмография Агустин Альмодовар
Человеческий голос
короткометражный, драма
2020, Испания
6.0
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Альмодовар вновь снимет Пенелопу Крус, а Аронофски воссоединится со своим оператором.
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29 декабря 2020 15:52
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