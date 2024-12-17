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Мариса Паредес
Мариса Паредес Marisa Paredes
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Мариса Паредес

Marisa Paredes

Дата рождения
3 апреля 1946
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
17 декабря 2024
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Биография Марисы Паредес

Родилась 3 апреля 1946 года. Мадрид, Испания.

Популярные фильмы

Жизнь прекрасна 9.0
Жизнь прекрасна (1997)
Кожа, в которой я живу 7.6
Кожа, в которой я живу (2011)
Все о моей матери 7.6
Все о моей матери (1999)

Фильмография Марисы Паредес

Свободный человек 7.5
Свободный человек Un hombre libre
биография 2024, Испания
Латинский любовник 6
Латинский любовник Latin Lover
комедия, драма 2015, Италия
Линии Веллингтона 6.1
Линии Веллингтона Linhas de Wellington
военный, исторический, драма 2012, Франция / Португалия
Жигола 5.9
Жигола Gigola
эротика, драма 2011, Франция
Смотреть трейлер
Кожа, в которой я живу 7.6
Кожа, в которой я живу The Skin That Inhabit / Piel que Habito, La
драма 2011, Испания
Смотреть трейлер Рецензия
Человек, который любит 5.6
Человек, который любит Uomo che ama, L'
драма 2008, Италия
Смотреть трейлер
Хребет дьявола 7.4
Хребет дьявола El Espinazo del diablo / The Devil's Backbone
драма, криминал, мистика, ужасы, сказка 2001, Испания / Мексика
Все о моей матери 7.6
Все о моей матери Todo sobre mi madre
драма 1999, Испания / Франция
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