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Мариса Паредес
Marisa Paredes
Киноафиша
Персоны
Мариса Паредес
Мариса Паредес
Marisa Paredes
Дата рождения
3 апреля 1946
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
17 декабря 2024
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Марисы Паредес
Родилась 3 апреля 1946 года. Мадрид, Испания.
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Популярные фильмы
9.0
Жизнь прекрасна
(1997)
7.6
Кожа, в которой я живу
(2011)
7.6
Все о моей матери
(1999)
Фильмография Марисы Паредес
7.5
Свободный человек
Un hombre libre
биография
2024, Испания
6
Латинский любовник
Latin Lover
комедия, драма
2015, Италия
6.1
Линии Веллингтона
Linhas de Wellington
военный, исторический, драма
2012, Франция / Португалия
5.9
Жигола
Gigola
эротика, драма
2011, Франция
Смотреть трейлер
7.6
Кожа, в которой я живу
The Skin That Inhabit / Piel que Habito, La
драма
2011, Испания
Смотреть трейлер
Рецензия
5.6
Человек, который любит
Uomo che ama, L'
драма
2008, Италия
Смотреть трейлер
7.4
Хребет дьявола
El Espinazo del diablo / The Devil's Backbone
драма, криминал, мистика, ужасы, сказка
2001, Испания / Мексика
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7.6
Все о моей матери
Todo sobre mi madre
драма
1999, Испания / Франция
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