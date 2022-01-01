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Мариса Паредес
Мариса Паредес
Marisa Paredes
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Мариса Паредес
Marisa Paredes
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Дата рождения
3 апреля 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Марисы Паредес
Родилась 3 апреля 1946 года. Мадрид, Испания.
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Фильмография Марисы Паредес
Латинский любовник
комедия, драма
2015, Италия
5.0
Линии Веллингтона
военный, исторический, драма
2012, Франция / Португалия
6.0
Жигола
эротика, драма
2011, Франция
6.0
Кожа, в которой я живу
драма
2011, Испания
7.0
Хребет дьявола
драма, криминал, мистика, ужасы, сказка
2001, Испания / Мексика
7.0
Все о моей матери
драма
1999, Испания / Франция
7.0
Разговор ангелов
драма, военный, мелодрама
1998, США
6.0
Три жизни и одна смерть
криминал, комедия
1996, Франция / Португалия
6.0
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