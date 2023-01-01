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Кожа, в которой я живу Кожа, в которой я живу
Киноафиша Фильмы Кожа, в которой я живу Кожа, в которой я живу, 2011: актеры и роли
The Skin That Inhabit / Piel que Habito, La Кожа, в которой я живу 2011 / Испания
7.6 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Кожа, в которой я живу, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Педро Альмодовар Педро Альмодовар Pedro Almodóvar
В ролях
Антонио Бандерас Антонио Бандерас Antonio Banderas Елена Анайя Елена Анайя Elena Anaya Мариса Паредес Мариса Паредес Marisa Paredes Эдуард Фернандес Эдуард Фернандес Eduard Fernández Фернандо Кайо Фернандо Кайо Fernando Cayo Бланка Суарес Бланка Суарес Blanca Suárez
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