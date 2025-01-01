Это кино, которое заставляет вас чувствовать каждую трансформацию на собственной коже – от легкого зуда до непреодолимого желания проверить, не начало ли что-то шевелиться у вас под кожей...

Готовы ли вы столкнуться с самым интимным страхом – страхом перед тем, что ваше тело больше вам не принадлежит?