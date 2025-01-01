Меню
Лучшие боди-хорроры

Этот поджанр ужасов исследует самые глубинные человеческие страхи – потерю контроля над собственной плотью, мучительные трансформации и ужасающие метаморфозы. Здесь нет привычных маньяков или призраков – главный антагонист ваше собственное тело, предательски меняющееся, разлагающееся или порождающее нечто чудовищное внутри себя.

Одно целое
Одно целое
ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
7.0
Гадкая сестра
Гадкая сестра
комедия, драма, ужасы 2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
7.0
Обитель
Обитель
ужасы, триллер 2025, США
5.0
Субстанция
Субстанция
ужасы 2024, США / Франция / Великобритания
6.0
Преступления будущего
Преступления будущего
фантастика, драма 2022, США
5.0
Скрежет
Скрежет
ужасы 2022, Финляндия / Швеция
6.0
Злое
Злое
ужасы 2021, США
6.0
Титан
Титан
драма, триллер 2021, Франция / Бельгия
6.0
В чужой шкуре
В чужой шкуре
ужасы, фантастика, триллер 2020, Великобритания / Канада
6.0
Бешеная
Бешеная
ужасы 2019, Канада
5.0
Глотай
Глотай
ужасы, триллер, драма 2019, США / Франция
6.0
Безупречность
Безупречность
драма, ужасы, триллер 2018, США
6.0
Тело
Тело
ужасы, триллер 2017, Германия / Канада
4.0
Сырое
Сырое
ужасы, драма 2016, Франция / Бельгия / Италия
6.0
Бивень
Бивень
ужасы 2014, США
6.0
Экстирпация
Экстирпация
комедия, драма, ужасы 2012, США
6.0
Кожа, в которой я живу
Кожа, в которой я живу
драма 2011, Испания
7.0
Человеческая многоножка 2
Человеческая многоножка 2
ужасы 2011, США / Великобритания / Нидерланды
4.0
Химера
Химера
триллер, фантастика, ужасы 2009, США / Канада / Франция
6.0
Человеческая многоножка
Человеческая многоножка
ужасы, драма 2009, Великобритания / Нидерланды
6.0
Зубы
Зубы
ужасы, комедия 2007, США
5.0
Слизняк
Слизняк
фантастика, ужасы, комедия 2006, США / Канада
6.0
Кинопроба
Кинопроба
мистика, драма, ужасы, триллер 1999, Южная Корея / Япония
7.0
Общество
Общество
комедия, ужасы 1989, Япония
6.0
Муха
Муха
драма, фантастика, ужасы, триллер 1986, США / Канада / Великобритания
6.0
Нечто
Нечто
ужасы, фантастика 1982, США
8.0
Голова-ластик
Голова-ластик
драма, ужасы, фантастика 1977, США
6.0
Это кино, которое заставляет вас чувствовать каждую трансформацию на собственной коже – от легкого зуда до непреодолимого желания проверить, не начало ли что-то шевелиться у вас под кожей...

Готовы ли вы столкнуться с самым интимным страхом – страхом перед тем, что ваше тело больше вам не принадлежит?

