Этот поджанр ужасов исследует самые глубинные человеческие страхи – потерю контроля над собственной плотью, мучительные трансформации и ужасающие метаморфозы. Здесь нет привычных маньяков или призраков – главный антагонист ваше собственное тело, предательски меняющееся, разлагающееся или порождающее нечто чудовищное внутри себя.
Это кино, которое заставляет вас чувствовать каждую трансформацию на собственной коже – от легкого зуда до непреодолимого желания проверить, не начало ли что-то шевелиться у вас под кожей...
Готовы ли вы столкнуться с самым интимным страхом – страхом перед тем, что ваше тело больше вам не принадлежит?