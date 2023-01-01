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Кожа, в которой я живу Кожа, в которой я живу
Киноафиша Фильмы Кожа, в которой я живу Награды и номинации фильма Кожа, в которой я живу
The Skin That Inhabit / Piel que Habito, La Кожа, в которой я живу 2011 / Испания
7.6 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Кожа, в которой я живу

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
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Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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2023, Россия, семейный, комедия
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
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2023, Франция, приключения, анимация
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