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Барбара Ленни
Барбара Ленни
Bárbara Lennie
О персоне
Фильмография
Барбара Ленни
Bárbara Lennie
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Дата рождения
20 апреля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Биография Барбары Ленни
Родилась 20 апреля 1984 года. Мадрид, Испания.
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Фильмография Барбары Ленни
Лабиринты прошлого
драма
2018, Испания / Франция / Италия
6.0
Золото джунглей
драма, приключения, исторический
2017, Испания
5.0
Невидимый гость
криминал, триллер, детектив
2017, Испания
8.0
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