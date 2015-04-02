Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Значит, война
Отзывы о фильме «Значит, война»
This Means War
Значит, война
2011 / США
Трейлер
8.2
Оцените
115
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Значит, война»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
таняc
2 апреля 2015, 12:51
ну как ...кто ходил?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Konon
2 апреля 2015, 12:51
Фильм Прикольный!!! Всем советую... Обхахочился до слез✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
алексика25
2 апреля 2015, 12:51
на этот фильм стоит сходить в кино. очень интересный сюжет, действительно смешные шутки и безупречная игра актеров. )))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
почему большинство пишет что фильм не очень?! Что для Вас нормальный фильм?! розовая пантера?!
Фильм в поряде. есть и юмор и экшен( не как крепкий орешек конечно,но все равно на уровне) романтика! Что Вам еще не хватало в фильме?
Актеры играли прикольно! Только главная героиня не очень понравилась! Как-то она не подходит для этого фильма!
Цитата (YuRik, 18/02/2012 - 23:55:31):
Вцелом за фильм, который прекрасно поднимет настроение вечерком
Согласен с Вами. если вечером пойти с компанией, можно похахотать от души. Рекомендую к просмотру!
7,7/10✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
j_miata
2 апреля 2015, 12:51
ой как я кайфанула хорошо ))
смеялась в голос всю дорогу ) про американские горки хорошо тут было сказано - первые десять минут и правда ждешь, когда оно все закрутится уже, а потом - уууух, поехали. )
на мой взгляд в фильме есть все: красивые актеры, юмор, движуха, иногда даже интересная операторская работа и спецэффекты(О__о, что-то вот помню я такое впечатляющее)))).
даже концовка в принципе особенно не портит впечатления, хотя что уж там, паршивая концовка-то ) но должны же они были как-то разрулить ситуацию, сохранив всем целехонькие сердца и утолив жажду зрителей по части художественной справедливости. ) так что ладно, фиг с ней,с концовкой, не первый же раз заморские фильмы смотрим. )
ну и напоследок хочется отметить, что Уизерспун в ооооофигительной форме ✊ . я, честно говоря, не знала, что у тетки такое тело, поэтому пребываю в легком шоке. )
и - конечно - Харди. лопоухая пухлогубая брутальная обаяшка: энергетика у чувака уже не одной картиной подтверждена.
Пайн какой-то... никакой. ну, это дело вкуса уже. ))
общее впечатление: спасибо, ребята, отожгли!
✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Dinaрик
2 апреля 2015, 12:51
Замечательный фильм, для тех, кто хочет поднять себе настроение.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
natokekat
2 апреля 2015, 12:51
Сюжет банальный- крутые парни из ЦРУ используя служебное положение следят за девицей в возрасте, ну и друг за другом. Плохой парень- конечно Иван Соколов!!! Бе-е-е... Тошнит уже от таких приемов. Иногда можно посмеяться.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
tarabuka
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм очень позитивный.Не жалею потраченного времени
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Отличное позитивное кино! Были моменты, когда громко смеялась :))) ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
Супер комедия =)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Anna
2 апреля 2015, 12:51
Крис Пайн - ой я прям влюбилась! держите меня девочки!!!! нууу такой красавчик! ✊ ✊ ✊ а Риз Уизерспун совсем не смотрелась в этом фильме! Просто старая страшная тётка на фоне главных героев мужчин! ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Jenechos
2 апреля 2015, 12:51
надо сходить, давно собиралась ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Король-львенок
1 комментарий
Мира
43 комментария
Марлоу
1 комментарий
Непослушная
44 комментария
Чекаго
4 комментария
Моя пиратская свадьба
13 комментариев
Форсаж 10
6 комментариев
Праведник
77 комментариев
Чебурашка
361 комментарий
Бошетунмай
1 комментарий
(НЕ) Идеальный мужчина
44 комментария
Рок дог 3: Битва за бит
3 комментария
Капернаум
2 комментария
Титаник
2 комментария
Крушение
20 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Написать отзыв
2023, США, боевик, приключения, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Фильм в поряде. есть и юмор и экшен( не как крепкий орешек конечно,но все равно на уровне) романтика! Что Вам еще не хватало в фильме?
Актеры играли прикольно! Только главная героиня не очень понравилась! Как-то она не подходит для этого фильма! Цитата (YuRik, 18/02/2012 - 23:55:31):Вцелом за фильм, который прекрасно поднимет настроение вечерком
Согласен с Вами. если вечером пойти с компанией, можно похахотать от души. Рекомендую к просмотру!
7,7/10✊
смеялась в голос всю дорогу ) про американские горки хорошо тут было сказано - первые десять минут и правда ждешь, когда оно все закрутится уже, а потом - уууух, поехали. )
на мой взгляд в фильме есть все: красивые актеры, юмор, движуха, иногда даже интересная операторская работа и спецэффекты(О__о, что-то вот помню я такое впечатляющее)))).
даже концовка в принципе особенно не портит впечатления, хотя что уж там, паршивая концовка-то ) но должны же они были как-то разрулить ситуацию, сохранив всем целехонькие сердца и утолив жажду зрителей по части художественной справедливости. ) так что ладно, фиг с ней,с концовкой, не первый же раз заморские фильмы смотрим. )
ну и напоследок хочется отметить, что Уизерспун в ооооофигительной форме ✊ . я, честно говоря, не знала, что у тетки такое тело, поэтому пребываю в легком шоке. )
и - конечно - Харди. лопоухая пухлогубая брутальная обаяшка: энергетика у чувака уже не одной картиной подтверждена.
Пайн какой-то... никакой. ну, это дело вкуса уже. ))
общее впечатление: спасибо, ребята, отожгли!
✊ ✊ ✊
Авторизация по e-mail