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Значит, война Значит, война
Киноафиша Фильмы Значит, война Отзывы о фильме «Значит, война»
This Means War Значит, война 2011 / США
8.2 Оцените
115 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Значит, война»

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таняc 2 апреля 2015, 12:51
ну как ...кто ходил?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Konon 2 апреля 2015, 12:51
Фильм Прикольный!!! Всем советую... Обхахочился до слез✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
алексика25 2 апреля 2015, 12:51
на этот фильм стоит сходить в кино. очень интересный сюжет, действительно смешные шутки и безупречная игра актеров. )))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
почему большинство пишет что фильм не очень?! Что для Вас нормальный фильм?! розовая пантера?!

Фильм в поряде. есть и юмор и экшен( не как крепкий орешек конечно,но все равно на уровне) романтика! Что Вам еще не хватало в фильме?

Актеры играли прикольно! Только главная героиня не очень понравилась! Как-то она не подходит для этого фильма! Цитата (YuRik, 18/02/2012 - 23:55:31):Вцелом за фильм, который прекрасно поднимет настроение вечерком

Согласен с Вами. если вечером пойти с компанией, можно похахотать от души. Рекомендую к просмотру!

7,7/10✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
ой как я кайфанула хорошо ))

смеялась в голос всю дорогу ) про американские горки хорошо тут было сказано - первые десять минут и правда ждешь, когда оно все закрутится уже, а потом - уууух, поехали. )

на мой взгляд в фильме есть все: красивые актеры, юмор, движуха, иногда даже интересная операторская работа и спецэффекты(О__о, что-то вот помню я такое впечатляющее)))).

даже концовка в принципе особенно не портит впечатления, хотя что уж там, паршивая концовка-то ) но должны же они были как-то разрулить ситуацию, сохранив всем целехонькие сердца и утолив жажду зрителей по части художественной справедливости. ) так что ладно, фиг с ней,с концовкой, не первый же раз заморские фильмы смотрим. )

ну и напоследок хочется отметить, что Уизерспун в ооооофигительной форме ✊ . я, честно говоря, не знала, что у тетки такое тело, поэтому пребываю в легком шоке. )

и - конечно - Харди. лопоухая пухлогубая брутальная обаяшка: энергетика у чувака уже не одной картиной подтверждена.

Пайн какой-то... никакой. ну, это дело вкуса уже. ))

общее впечатление: спасибо, ребята, отожгли!

✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dinaрик 2 апреля 2015, 12:51
Замечательный фильм, для тех, кто хочет поднять себе настроение.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
natokekat 2 апреля 2015, 12:51
Сюжет банальный- крутые парни из ЦРУ используя служебное положение следят за девицей в возрасте, ну и друг за другом. Плохой парень- конечно Иван Соколов!!! Бе-е-е... Тошнит уже от таких приемов. Иногда можно посмеяться.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
tarabuka 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм очень позитивный.Не жалею потраченного времени
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Отличное позитивное кино! Были моменты, когда громко смеялась :))) ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Супер комедия =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Anna 2 апреля 2015, 12:51
Крис Пайн - ой я прям влюбилась! держите меня девочки!!!! нууу такой красавчик! ✊ ✊ ✊ а Риз Уизерспун совсем не смотрелась в этом фильме! Просто старая страшная тётка на фоне главных героев мужчин! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jenechos 2 апреля 2015, 12:51
надо сходить, давно собиралась ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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