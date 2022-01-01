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Опасный метод Опасный метод
Киноафиша Фильмы Опасный метод Опасный метод, 2011: актеры и роли
A Dangerous Method Опасный метод 2011 / Германия / Канада / Великобритания
7.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Опасный метод, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Кроненберг Дэвид Кроненберг David Cronenberg
В ролях
Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley Вигго Мортенсен Вигго Мортенсен Viggo Mortensen Майкл Фассбендер Майкл Фассбендер Michael Fassbender Венсан Кассель Венсан Кассель Vincent Cassel Сара Гадон Сара Гадон Sarah Gadon Андре Хеннике Андре Хеннике André Hennicke Миньон Реме Mignon Remé
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