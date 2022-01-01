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Андре Хеннике
Андре Хеннике
André Hennicke
О персоне
Фильмография
Андре Хеннике
André Hennicke
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Дата рождения
21 сентября 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Андре Хеннике
Родился 21 сентября 1959 года. Йохангеоргенштадт, ГДР (Германия).
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Фильмография Андре Хеннике
Девушка и паук
драма
2021, Швейцария
6.0
Ледяной человек
приключения, драма
2017, Германия / Италия / Австрия
6.0
Последняя запись
драма
2017, Греция
7.0
Sum1
фантастика
2016, Германия
4.0
Холодное сердце
фэнтези, драма
2016, Германия
6.0
Чудеса
драма
2014, Италия
7.0
Театр абсурда
ужасы
2011, США / Канада / Франция
5.0
Опасный метод
драма
2011, Германия / Канада / Великобритания
7.0
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