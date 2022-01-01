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Прокатчик Кино без границ

О прокатчике

Компания «Кино без границ» начала свою деятельность на отечественном рынке в 1998 году, однако в 2014-ом перестала выпускать фильмы в прокат. Основателем компании является Сэм Клебанов, известный также по дистрибьюторскому проекту «Артхаус». С 2016 года он вернулся в «Кино без границ», заявив, что компания возобновляет деятельность.

Первой прокатной лентой после перерыва стала «Машина времени Сэма Клемке». В основном организация планирует привозить в Россию актуальные документальные картины и выпускать их в ограниченный прокат. До приостановления деятельности компания «Кино без границ» подарила российскому зрителю такие известные фильмы, как «Развод Надера и Симин», «Жизнь Адель», «Олдбой» и другие.

Фильмы
Последний беспредел
Последний беспредел
боевик, драма, криминал 2017, Япония
0.0
В лучах солнца
В лучах солнца
документальный 2016, Россия / Чехия / Германия / КНДР
0.0
Родные
Родные
документальный 2016, Латвия / Германия / Эстония / Украина
0.0
Сеть
Сеть
драма 2016, Корея
0.0
Почетный гражданин
Почетный гражданин
драма, комедия 2016, Аргентина / Испания
0.0
Машина времени Сэма Клемке
Машина времени Сэма Клемке
документальный, биография 2015, США / Австралия
0.0
Танец реальности
Танец реальности
драма, биография, фэнтези 2014, Чили / Франция
0.0
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Соблазненные и брошенные
Соблазненные и брошенные
документальный 2013, США
0.0
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