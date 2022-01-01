Прокатчик Кино без границ

Компания «Кино без границ» начала свою деятельность на отечественном рынке в 1998 году, однако в 2014-ом перестала выпускать фильмы в прокат. Основателем компании является Сэм Клебанов, известный также по дистрибьюторскому проекту «Артхаус». С 2016 года он вернулся в «Кино без границ», заявив, что компания возобновляет деятельность.

Первой прокатной лентой после перерыва стала «Машина времени Сэма Клемке». В основном организация планирует привозить в Россию актуальные документальные картины и выпускать их в ограниченный прокат. До приостановления деятельности компания «Кино без границ» подарила российскому зрителю такие известные фильмы, как «Развод Надера и Симин», «Жизнь Адель», «Олдбой» и другие.