Наша рецензия

«Опасный метод» – не первый фильм о Сабине Шпильрейн, знаменитой пациентке Юнга и сотруднице Фрейда, ставшей известным психоаналитиком и расстрелянной немцами в 1942 году в Ростове. В 2002-м выдающийся итальянский режиссер Роберто Фаэнца, автор «Ионы во чреве кита» – одной из мощнейших метафизических драм на тему холокоста, снял биографическое кино под названием «Возьми мою душу», где достаточно подробно проследил всю траекторию жизни Сабины.…