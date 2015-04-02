«Опасный метод» – не первый фильм о Сабине Шпильрейн, знаменитой пациентке Юнга и сотруднице Фрейда, ставшей известным психоаналитиком и расстрелянной немцами в 1942 году в Ростове. В 2002-м выдающийся итальянский режиссер Роберто Фаэнца, автор «Ионы во чреве кита» – одной из мощнейших метафизических драм на тему холокоста, снял биографическое кино под названием «Возьми мою душу», где достаточно подробно проследил всю траекторию жизни Сабины.…
Очень любопытно откуда взялась эта фраза. Нашлась ли она в письмах или работах Юнга? Или авторы книги, пьесы и фильма сами ее "успешно" придумали? Даже, если она там и правда была сказана Юнгом, подозреваю, крайне важен контекст, например, это могла быть фраза, обращенная к пациенту с сильным комплексом вины.
Общее впечатление: маркетинговая продукция, не удивлюсь, если в съемки вложилась какая-нибудь фрейдистская психоаналитическая ассоциация.
Культурного значения не представляет.
Но если вы хотите хоть немного представить себе кто такой был Юнг - не надейтесь, что этот фильм даст хоть какое-то представление о его взглядах, к сожалению. Он не только нисколько не касается его идей, но и вообще способен отбить к ним интерес напрочь...
О Юнге мог бы рассказать режиссер уровня Тарковского, Ким Ки Дука, Дэвида Линча, возможно...
Дэвид Кроненберг похоже целился куда-то вовсе в другую сторону и потому абсолютно промахнулся..
Секс, любовь и измена
Биографическая история о дружбе и разладе Фрейда и Юнга через выступившую катализатором пациентку из России. Уже с первых кадров при появлении прекрасной Киры Найтли в невероятно экспрессивной игре убеждаешься в её лучшей роли за всю карьеру, с которыми даже близко не сравнятся другие исторические картины типа "Герцогини" да "Гордости и предубеждения". В "Методе" Кира выкладывается в крайне специфическом амплуа, при этом целиком и полностью во всех тонкостях эмоций и глубочайшей палитре поведения, настроений и поступков.
Не отметить другие изумительные актёрские работы в данной картине также нельзя. Не смотря на довольно не частое появление Зигмунда Фрейда на экране, Вигго Мортенсен (вероятно к счастью заменивший Кристофа Вальца, ушедшего с данной партии к каким-то вшивым "Слонам") смотрится в этом амплуа просто идеально и потрясающе. Играющий главную роль Фассбендер так же шикарно преподносит Юнга со всеми душевными терзаниями и насыщенностью чувств, идей, развития собственной жизни и судьбы. Ну, и невозможно не отметить Венсана Касселя, который казалось бы здесь всех переиграл, будь у его героя больше экранного времени.
Выставленные здесь основными мотивами, секс, любовь и измена раскрываются через психоаналитические взгляды на природу человека. Не даром же в центре повествования именно эти исторические персоны, и без призмы классического психоанализа со всей его проблематикой и принятием/неприятием публикой, вся эта история супружеской неверности и любовных отношениях с собственной пациенткой смотрелась бы совершенно не так.
В сильной постановке биопик-драмы хочется отметить отсутствие акцента на правоте чьей либо позиции с режиссёрской стороны. Нам не выставляют Фрейда вечно правым идеалистом, лишь подчеркивая его заслуги, и Юнга при всех противоречиях классическим идеям вовсе не представляют выдающимся первооткрывателем, разбившим предыдущие теории. Хотя казалось бы во всём здесь прав Отто Гросс, но его так мало, а его идеи столь прямолинейны и чужды зажатому в цензуре и морали обществе, что многие будут просто неспособны принять всё то, о чем сообщает Юнгу герой Касселя, к тому же он и сам по сюжету является пациентом.
Шикарная музыка и стильный визуальный ряд помогают полному погружению в эпоху. Различные мелочи типа столовых приборов, пароходов и повозок усиливают проработку композиции, мощная актёрская игра вызывает множество эмоций и отношений к персонажам картины, сочный видеоряд украшен обилием эротических сцен - куда ж в такой истории без сексуального подтекста и откровенных эпизодов, ну а манера рассказа не даёт скучать ни минуты, в мощной и увлекательной динамике преподносит не урок истории психологии, а красивую и насыщенную историю любви!
Отражаясь вдоль всего повествования, название фильма находится в состоянии практически главной мысли и ключевого описания всего действия. Однако опасный здесь не только метод, но и вся человеческая природа, а ключевым вопросом при всём обилии проблем, остаётся и особенно выделяется лишь полигамия или моногамия - многоженство или выбор одной супруги на всю жизнь. Природа супружеской неверности, природа человеческого влечения, мужская психология среди изучения и исследования женщин. Ведь опасный метод - не всегда опасен для пациента, он может быть куда более опасен для самого врача. Или, как в данном случае, сразу да обоих.
Конечно, нельзя не упрекнуть концепцию мелодраматического сюжета в самой классической шаблонности развития действия: сначала вместе и счастливы в своей маленькой тайне, затем тайна рушится, он бросает её, а затем при возобновлении отношений уже уходит она, когда он понимает, что жить без неё больше не может. Любовная трагедия в регулярном создании проблем и конфликтов, вместо счастливого принятия собственной природы и человеческих особенностей - неотъемлемая часть внутренней борьбы за выживание в псевдо-развитии общества, общественного сознания и вне зависимости от смены норм этики, морали, терпимости и свободы. Именно в эту проблемы и в эти вопросы упирается повествование, когда метод, психоанализ, Фрейд и остальные - просто фигуры-участники, рисующие главную тему картины.
Благодаря невероятно сильным актёрским работам персонажи не затыкаются на задний план размышлениями и философией, а с развитием действия все ярче выезжают из контекста ситуации и за общий антураж истории в лав-стори о запретных чувствах, чувствах не одобряемых, порицаемых, но воплощённых в жизнь. Запретный плод сладок, и тем слаще создавать подобные картины, тем приятнее их смотреть. Направленность идей против общественного мнения и нравов, стремление создать культурную и сексуальную революцию - вот то, что вызывает уважение и восхищение в первую очередь. То, ради чего подобные работы и стоит создавать.
Кроненберг снял определённо свой лучший фильм в карьере, аналогично грандиозную работу проделала и Кира Найтли. В таланте Мортенсена, Касселя да и Фассбендера сомневаться не приходится, они здесь хороши и потрясающи. Для Майкла так и вовсе одна из лучших ролей. Весь фильм - одно сплошное восхищение, и даже какие-то мелкие придирки здесь не имеют никакого веса в сравнении с общим великолепием постановки и подачи сей истории. Великолепное и даже грандиозное кино, настоящий шедевр!
10/10
После просмотра такое же примерно впечатление было. Только мне всё-таки фильм понравился. Хотя в свете Кроненберговской "Экзистенции" очень много ждала от "Опасного метода", ожидания не во всём оправдались, но удовольствие, тем не менее получила.
Во-первых, сильный актёрский состав, Найтли порадовала, хотя, абсолютно не ее фанат. Венсан Кассель был просто"украшением стола", из всех героев зацепил больше всего, несмотря на то, что роль второго плана.
Есть претензии к сценаристу, сама история немного невнятная, слишком всё просто, мне не хватило глубины, а на таком материале можно было развернуться. Спасает фильм тонкий юмор, отменная работа оператора и неподражаемый стиль Кроненберга.
В общем, 7,5/10
0,5 отняла за концовочку ✊
Вот смотрела этот фильм и думала: " Два серьезных специалиста, у которых очень дорогой прием, потратили немеренное количество времени на истеричку и психопатку". А решение гораздо проще - медикаментозная терапия. Накачать ее надо было нейролептиками и антидепресантами.
Ответ на сообщение Андрей133 от 31/01/2012 - 17:05:54
Ух ты! Сказать, что я в шоке от оценки-это ничего не сказать
У меня возникает чувство, что я смотрела совершенно другой фильм
черт побери, почему у меня оно возникает тоже?
✊
хотя с точкой зрения Андрея я в большинстве случаев согласна и его вкусу очень доверяю... тем не менее поддерживаю мысль, что в фильме нет "ни страсти, ни любви, ни секса, ни тем более эротики". и правда - "эмоционально иссушенный". а проникаться глубоко и сильно я умею. особенно там, где на поверхности ничего не лежит.
короче, от фильма в шоке и даже 1/10 ставить не охота.
все, что было хорошего сегодня на просмотре - это Кассель и показанное развитие личностей пациентки и доктора. то есть в последнем случае упадок, обратный силе, которую набрала Шпильрейн.
только собралась покинуть сеанс, как фильм взял и закончился.
печаль. ожиданий было чрезмерно много.
ps про эротику: соски в обрамлении корсета все-таки достаточно пикантно смотрятся...мб надо было кого погрудастей позвать ✊ и тогда не было бы песен, что тут все несексуально, без эротики и бла бла бла...
уже такая старааааая((( как страшно жить наверно ✊
был срыв после смерти младшей сестры.
Фильм потряный, режиссер сумел отправить меня на 100 лет назад!
Припадки Сабины в начале фильма показались переигранными (возможно, я скептически отношусь к Кире как к актрисе), но потом она сама фильм и вытягивает.
Понравилось дружественное противостояние идей великих учёных. Джае захотел почитать их труды.
Еще тронула сцена в конце фильма, где Юнг описывает сон, не понимая что он означает. Приближение Первой мировой войны. А вообще зацепило как показано то время и люди, которым в жизни предстояло столкнуться с двумя кровопролитными войнами.
Интересно, что Юнг впоследствии поддерживал фашистский режим и Гитлера.. или ему приходилось. Но это уже другая тема.
Второй раз пойду смотреть. 9/10
Почему же пожалела? Если весь вечер не могла отойти - значит, зацепило.. или я не прав? ✊
Такие съемки! Невероятный! Неудивительно, что он до сих пор в прокате.
😂
Пытаюсь вспомнить, чего такого было два года назад, что я пропустила О.М.? Помню, синопсис нагонял скуку, и суховатый постер с Фассбендером в очёчках... ну да ладно, зато нынче на безрыбье как шикарно зашло!
Неожиданно легкий, филигранный и юморной фильм. Мне не понятен такой ироничный подход к описанию дружбы-противостояния Юнга и Фрейда. Но ведь работает. Начиная с постоянной сигары во рту Фрейда (в которой, кстати, тоже можно усмотреть символ) до шляпки на голове Шпильрейн (она упрямо вызывает у меня ассоциации...коровоседельные).
"Если вы хотите проявить инициативу, то я живу вон в том доме". А Фрейд-то? каков? "Они уже в курсе, что мы привезли им чуму?" Это он об американцах. Как в воду глядел. В общем, я хихикала до самого финала. И вот тут-то было самое интересное. Несчастный, депрессующий Юнг описывает свой сон и говорит про подлость, необходимую для жизни. А потом на титрах перечисляют даты и обстоятельства смерти главных героев. Подлецы живут дольше.
Во Фрейда я немного влюбилась.
Авторизация по e-mail