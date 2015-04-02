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Опасный метод Опасный метод
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A Dangerous Method Опасный метод 2011 / Германия / Канада / Великобритания
7.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Опасный метод»

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«Опасный метод» – не первый фильм о Сабине Шпильрейн, знаменитой пациентке Юнга и сотруднице Фрейда, ставшей известным психоаналитиком и расстрелянной немцами в 1942 году в Ростове. В 2002-м выдающийся итальянский режиссер Роберто Фаэнца, автор «Ионы во чреве кита» – одной из мощнейших метафизических драм на тему холокоста, снял биографическое кино под названием «Возьми мою душу», где достаточно подробно проследил всю траекторию жизни Сабины.…

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таняc 2 апреля 2015, 12:51
мне не понравился трейлер да и сами герои какие-то противные..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Очень серьезный фильм выходит – «Опасный метод» о том, как некая не вполне психически здоровая пациентка, которую играет Кира Найтли, проходит курс лечения у Зигмунда Фрейда и Густава Юнга. С Юнгом у нее возникает страсть и роман, и, насколько я понимаю, вокруг этого в основном и вертится сюжет фильма. Плюс еще много вопросов психологии и собственно истории психоаналитики. Я очень рада, что выходит такой фильм. Но, признаться, боюсь, что Найтли может не справиться. Все-таки очень большая вероятность того, что такая сложная роль будет сыграна шаблонно и без должного пиетета по отношению к эпохе. Но, с другой стороны, хорошо, что сняли такой фильм – в любом случае, это лучше, чем все эти бесконечные ужасы, вампиры, комиксы и глупости в 3D. Поэтому жду фильм с нетерпением.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Независимый канадский режиссер Дэвид Кроненберг снял художественный фильм о Фрейде, Юнге и их сумасшедшей русской пациентке, которую играет Кира Найтли. По заверениям создателей фильма, он основан на реальных событиях. Героиня Найтли в результате становится любовницей Юнга, не могу с точностью сказать, основано ли это на реальных фактах, но по всей видимости мы увидим очень сложный фильм с серьезной исторической и психологической разработкой. Надеюсь, по крайней, мере, что все не скатится к половым вопросам. И что Найтли не будет этакой помесью циганки с бедной Лизой – иностранцы любят с какой-то чудовищной изощренностью поганить все русские характеры)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Германия, Швейцария, Великобритания, Канада – это страны, участвующие в производстве фильма. Густав Юнг и Зигмунд Фрейд – это его главные герои. Кира Найтли – главная героиня. Венсан Кассель в одной из ролей. Канун Первой мировой войны - костюмы, эпоха, виды. Заинтригованы? Вот и я тоже. Это все в фильме «Опасный метод», скоро у нас будет премьера.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Агитационный фильм: благообразный ученый Фрейд (хоть на икону его сразу) versus непонятного, неврастенично-мистического Юнга. Похоже у Юнга не осталось наследников, которые могли бы судится с создателями фильма, поэтому его персонаж в конце фильма глядя в камеру произносит: "Иногда нужно совершить подлость, чтобы продолжать жизнь". В этом ключе и подается вся фигура Юнга.

Очень любопытно откуда взялась эта фраза. Нашлась ли она в письмах или работах Юнга? Или авторы книги, пьесы и фильма сами ее "успешно" придумали? Даже, если она там и правда была сказана Юнгом, подозреваю, крайне важен контекст, например, это могла быть фраза, обращенная к пациенту с сильным комплексом вины.

Общее впечатление: маркетинговая продукция, не удивлюсь, если в съемки вложилась какая-нибудь фрейдистская психоаналитическая ассоциация.

Культурного значения не представляет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Напугала народ, смотрю... Вообще-то у фильма есть свои достоинства - красивая картинка, Фрейд смачно курит сигары, на Шпильрейн красивые платья, жена Юнга ангельское создание...

Но если вы хотите хоть немного представить себе кто такой был Юнг - не надейтесь, что этот фильм даст хоть какое-то представление о его взглядах, к сожалению. Он не только нисколько не касается его идей, но и вообще способен отбить к ним интерес напрочь...

О Юнге мог бы рассказать режиссер уровня Тарковского, Ким Ки Дука, Дэвида Линча, возможно...

Дэвид Кроненберг похоже целился куда-то вовсе в другую сторону и потому абсолютно промахнулся..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Восхитительный кино-шедевр Дэвида Кроненберга "Опасный метод" по пьесе Кристофера Хэмптона "Разговорная терапия" ("The talking cure") с полна оправдал все возложенные ожидания и надежды, блистательным воспоминанием оставаясь в памяти и вызывая желание многократно пересматривать. Восхитительная Кира Найтли, которой досталась роль пациентки, показывает лучшую актёрскую работу за всю карьеру, Виго Мортенсен изумителен в качестве Зигмунда Фрейда, ну а Майкл Фассбендер в роли Юнга шикарно блистает харизмой, выдав мощный актёрский перфоманс.



Секс, любовь и измена



Биографическая история о дружбе и разладе Фрейда и Юнга через выступившую катализатором пациентку из России. Уже с первых кадров при появлении прекрасной Киры Найтли в невероятно экспрессивной игре убеждаешься в её лучшей роли за всю карьеру, с которыми даже близко не сравнятся другие исторические картины типа "Герцогини" да "Гордости и предубеждения". В "Методе" Кира выкладывается в крайне специфическом амплуа, при этом целиком и полностью во всех тонкостях эмоций и глубочайшей палитре поведения, настроений и поступков.



Не отметить другие изумительные актёрские работы в данной картине также нельзя. Не смотря на довольно не частое появление Зигмунда Фрейда на экране, Вигго Мортенсен (вероятно к счастью заменивший Кристофа Вальца, ушедшего с данной партии к каким-то вшивым "Слонам") смотрится в этом амплуа просто идеально и потрясающе. Играющий главную роль Фассбендер так же шикарно преподносит Юнга со всеми душевными терзаниями и насыщенностью чувств, идей, развития собственной жизни и судьбы. Ну, и невозможно не отметить Венсана Касселя, который казалось бы здесь всех переиграл, будь у его героя больше экранного времени.



Выставленные здесь основными мотивами, секс, любовь и измена раскрываются через психоаналитические взгляды на природу человека. Не даром же в центре повествования именно эти исторические персоны, и без призмы классического психоанализа со всей его проблематикой и принятием/неприятием публикой, вся эта история супружеской неверности и любовных отношениях с собственной пациенткой смотрелась бы совершенно не так.



В сильной постановке биопик-драмы хочется отметить отсутствие акцента на правоте чьей либо позиции с режиссёрской стороны. Нам не выставляют Фрейда вечно правым идеалистом, лишь подчеркивая его заслуги, и Юнга при всех противоречиях классическим идеям вовсе не представляют выдающимся первооткрывателем, разбившим предыдущие теории. Хотя казалось бы во всём здесь прав Отто Гросс, но его так мало, а его идеи столь прямолинейны и чужды зажатому в цензуре и морали обществе, что многие будут просто неспособны принять всё то, о чем сообщает Юнгу герой Касселя, к тому же он и сам по сюжету является пациентом.



Шикарная музыка и стильный визуальный ряд помогают полному погружению в эпоху. Различные мелочи типа столовых приборов, пароходов и повозок усиливают проработку композиции, мощная актёрская игра вызывает множество эмоций и отношений к персонажам картины, сочный видеоряд украшен обилием эротических сцен - куда ж в такой истории без сексуального подтекста и откровенных эпизодов, ну а манера рассказа не даёт скучать ни минуты, в мощной и увлекательной динамике преподносит не урок истории психологии, а красивую и насыщенную историю любви!



Отражаясь вдоль всего повествования, название фильма находится в состоянии практически главной мысли и ключевого описания всего действия. Однако опасный здесь не только метод, но и вся человеческая природа, а ключевым вопросом при всём обилии проблем, остаётся и особенно выделяется лишь полигамия или моногамия - многоженство или выбор одной супруги на всю жизнь. Природа супружеской неверности, природа человеческого влечения, мужская психология среди изучения и исследования женщин. Ведь опасный метод - не всегда опасен для пациента, он может быть куда более опасен для самого врача. Или, как в данном случае, сразу да обоих.



Конечно, нельзя не упрекнуть концепцию мелодраматического сюжета в самой классической шаблонности развития действия: сначала вместе и счастливы в своей маленькой тайне, затем тайна рушится, он бросает её, а затем при возобновлении отношений уже уходит она, когда он понимает, что жить без неё больше не может. Любовная трагедия в регулярном создании проблем и конфликтов, вместо счастливого принятия собственной природы и человеческих особенностей - неотъемлемая часть внутренней борьбы за выживание в псевдо-развитии общества, общественного сознания и вне зависимости от смены норм этики, морали, терпимости и свободы. Именно в эту проблемы и в эти вопросы упирается повествование, когда метод, психоанализ, Фрейд и остальные - просто фигуры-участники, рисующие главную тему картины.



Благодаря невероятно сильным актёрским работам персонажи не затыкаются на задний план размышлениями и философией, а с развитием действия все ярче выезжают из контекста ситуации и за общий антураж истории в лав-стори о запретных чувствах, чувствах не одобряемых, порицаемых, но воплощённых в жизнь. Запретный плод сладок, и тем слаще создавать подобные картины, тем приятнее их смотреть. Направленность идей против общественного мнения и нравов, стремление создать культурную и сексуальную революцию - вот то, что вызывает уважение и восхищение в первую очередь. То, ради чего подобные работы и стоит создавать.



Кроненберг снял определённо свой лучший фильм в карьере, аналогично грандиозную работу проделала и Кира Найтли. В таланте Мортенсена, Касселя да и Фассбендера сомневаться не приходится, они здесь хороши и потрясающи. Для Майкла так и вовсе одна из лучших ролей. Весь фильм - одно сплошное восхищение, и даже какие-то мелкие придирки здесь не имеют никакого веса в сравнении с общим великолепием постановки и подачи сей истории. Великолепное и даже грандиозное кино, настоящий шедевр!



10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 29/01/2012 - 19:46:32):И до сих пор не понимаю, понравился он мне или нет

После просмотра такое же примерно впечатление было. Только мне всё-таки фильм понравился. Хотя в свете Кроненберговской "Экзистенции" очень много ждала от "Опасного метода", ожидания не во всём оправдались, но удовольствие, тем не менее получила.

Во-первых, сильный актёрский состав, Найтли порадовала, хотя, абсолютно не ее фанат. Венсан Кассель был просто"украшением стола", из всех героев зацепил больше всего, несмотря на то, что роль второго плана.

Есть претензии к сценаристу, сама история немного невнятная, слишком всё просто, мне не хватило глубины, а на таком материале можно было развернуться. Спасает фильм тонкий юмор, отменная работа оператора и неподражаемый стиль Кроненберга.

В общем, 7,5/10

0,5 отняла за концовочку ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
limonchik 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 30/01/2012 - 21:26:30):А что до научных споров Фрейда с Юнгом, то в них уже давно победил... Прозак.

Вот смотрела этот фильм и думала: " Два серьезных специалиста, у которых очень дорогой прием, потратили немеренное количество времени на истеричку и психопатку". А решение гораздо проще - медикаментозная терапия. Накачать ее надо было нейролептиками и антидепресантами.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 31/01/2012 - 22:15:25):

Ответ на сообщение Андрей133 от 31/01/2012 - 17:05:54



Ух ты! Сказать, что я в шоке от оценки-это ничего не сказать

У меня возникает чувство, что я смотрела совершенно другой фильм



черт побери, почему у меня оно возникает тоже?



хотя с точкой зрения Андрея я в большинстве случаев согласна и его вкусу очень доверяю... тем не менее поддерживаю мысль, что в фильме нет "ни страсти, ни любви, ни секса, ни тем более эротики". и правда - "эмоционально иссушенный". а проникаться глубоко и сильно я умею. особенно там, где на поверхности ничего не лежит.



короче, от фильма в шоке и даже 1/10 ставить не охота.

все, что было хорошего сегодня на просмотре - это Кассель и показанное развитие личностей пациентки и доктора. то есть в последнем случае упадок, обратный силе, которую набрала Шпильрейн.



только собралась покинуть сеанс, как фильм взял и закончился.

печаль. ожиданий было чрезмерно много.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
хах...большинство негативно отозвавшихся на художественное кино (не документалку) шли как на нечто серьезное? откуда столько наивности...я лично посмотрел дома в качестве и ожидал нечто среднее, но местами интересное...так и вышло...любителям психологии - в другие фильмы, почитателям постулатов Фрейда и Юнга - в другие фильмы, активно проповедующим SM и прочие веселые штуки - в другие фильмы ✊ (Фассбендер Найтли даже не лупил ✊ , Найтли "приссала" видать✊ и за это ей незачет, Альба к примеру вон и то попки не пожалела, снятой достаточно крупно ✊ после упражнений одного из Аффлеков)...фильм я бы определил как историю взаимоотношений двух нетипичных личностей ✊ , за развитием событий в основном следить было интересно, провисаний мало так что свои 7.5/10 фильм легко набрал

ps про эротику: соски в обрамлении корсета все-таки достаточно пикантно смотрятся...мб надо было кого погрудастей позвать ✊ и тогда не было бы песен, что тут все несексуально, без эротики и бла бла бла...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 02/02/2012 - 17:01:55):наивность растеряла лет 10 назад

уже такая старааааая((( как страшно жить наверно ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 06/02/2012 - 18:16:19):Был нервный срыв после смерти брата, кажется

был срыв после смерти младшей сестры.



Фильм потряный, режиссер сумел отправить меня на 100 лет назад!

Припадки Сабины в начале фильма показались переигранными (возможно, я скептически отношусь к Кире как к актрисе), но потом она сама фильм и вытягивает.

Понравилось дружественное противостояние идей великих учёных. Джае захотел почитать их труды.



Еще тронула сцена в конце фильма, где Юнг описывает сон, не понимая что он означает. Приближение Первой мировой войны. А вообще зацепило как показано то время и люди, которым в жизни предстояло столкнуться с двумя кровопролитными войнами.



Интересно, что Юнг впоследствии поддерживал фашистский режим и Гитлера.. или ему приходилось. Но это уже другая тема.



Второй раз пойду смотреть. 9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (лямор_ка, 24/02/2012 - 16:54:35):Пожалела, что сходила - весь вечер не могла отойти.

Почему же пожалела? Если весь вечер не могла отойти - значит, зацепило.. или я не прав? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Работа режиссера великолепна! Жду Космополиса.

Такие съемки! Невероятный! Неудивительно, что он до сих пор в прокате.

😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 9 февраля 2016, 08:18
Интересно, Юнгу нравилось лупить девицу Шпильрейн? Если любил, то вроде должно было нравиться... И потом, будучи мужчиной хорошо воспитанным, он несомненно старался доставить даме удовольствие. Означает ли это, что Юнг был садистом?

Пытаюсь вспомнить, чего такого было два года назад, что я пропустила О.М.? Помню, синопсис нагонял скуку, и суховатый постер с Фассбендером в очёчках... ну да ладно, зато нынче на безрыбье как шикарно зашло!

Неожиданно легкий, филигранный и юморной фильм. Мне не понятен такой ироничный подход к описанию дружбы-противостояния Юнга и Фрейда. Но ведь работает. Начиная с постоянной сигары во рту Фрейда (в которой, кстати, тоже можно усмотреть символ) до шляпки на голове Шпильрейн (она упрямо вызывает у меня ассоциации...коровоседельные).

"Если вы хотите проявить инициативу, то я живу вон в том доме". А Фрейд-то? каков? "Они уже в курсе, что мы привезли им чуму?" Это он об американцах. Как в воду глядел. В общем, я хихикала до самого финала. И вот тут-то было самое интересное. Несчастный, депрессующий Юнг описывает свой сон и говорит про подлость, необходимую для жизни. А потом на титрах перечисляют даты и обстоятельства смерти главных героев. Подлецы живут дольше.

Во Фрейда я немного влюбилась.
9 февраля 2016, 08:18 Ответить
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