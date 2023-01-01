Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Хочу как ты
Фильмы похожие на Хочу как ты
The Change-Up
Хочу как ты
2011 / США
Смотреть трейлер
7.8
Оцените
42
голоса
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Хочу как ты
Вся информация о фильме
Любовь-морковь 3
комедия
2010, Россия
7.0
Папе снова 17
комедия
2008, США
7.0
Любовь-морковь 2
мелодрама, комедия
2008, Россия
7.0
Любовь-морковь
мелодрама, комедия
2007, Россия
7.0
Мальчик в девочке
комедия, мелодрама
2006, Канада / Великобритания
6.0
Из 13 в 30
комедия, мелодрама, драма
2004, США
6.0
Чумовая пятница
комедия, драма
2003, США
7.0
Цыпочка
комедия, сказка
2002, США
6.0
Загадай желание
комедия, семейный
1996, США
7.0
Большой
комедия
1988, США
7.0
Ты водишь!
комедия
2018, США
7.0
Ночные игры
комедия, детектив
2018, США
7.0
Почему он?
комедия
2016, США
7.0
Свадебный угар
комедия
2016, США
6.0
Новогодний корпоратив
комедия
2016, США
7.0
Вне/себя
триллер, фантастика, драма
2015, США
7.0
Крепись!
комедия
2015, США
7.0
Каникулы
комедия, приключения
2015, США
7.0
Типа копы
комедия, боевик
2014, США
7.0
Несносные боссы 2
комедия
2014, США
6.0
Соседи. На тропе войны
комедия
2014, США
6.0
Мы - Миллеры
комедия
2013, США
7.0
Кадры
комедия
2013, США
7.0
Плохие слова
комедия
2013, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить