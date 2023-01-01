Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хочу как ты Хочу как ты
Киноафиша Фильмы Хочу как ты Фильмы похожие на Хочу как ты
The Change-Up Хочу как ты 2011 / США
7.8 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Хочу как ты

Вся информация о фильме
Любовь-морковь 3
Любовь-морковь 3
комедия 2010, Россия
7.0
Папе снова 17
Папе снова 17
комедия 2008, США
7.0
Любовь-морковь 2
Любовь-морковь 2
мелодрама, комедия 2008, Россия
7.0
Любовь-морковь
Любовь-морковь
мелодрама, комедия 2007, Россия
7.0
Мальчик в девочке
Мальчик в девочке
комедия, мелодрама 2006, Канада / Великобритания
6.0
Из 13 в 30
Из 13 в 30
комедия, мелодрама, драма 2004, США
6.0
Чумовая пятница
Чумовая пятница
комедия, драма 2003, США
7.0
Цыпочка
Цыпочка
комедия, сказка 2002, США
6.0
Загадай желание
Загадай желание
комедия, семейный 1996, США
7.0
Большой
Большой
комедия 1988, США
7.0
Ты водишь!
Ты водишь!
комедия 2018, США
7.0
Ночные игры
Ночные игры
комедия, детектив 2018, США
7.0
Почему он?
Почему он?
комедия 2016, США
7.0
Свадебный угар
Свадебный угар
комедия 2016, США
6.0
Новогодний корпоратив
Новогодний корпоратив
комедия 2016, США
7.0
Вне/себя
Вне/себя
триллер, фантастика, драма 2015, США
7.0
Крепись!
Крепись!
комедия 2015, США
7.0
Каникулы
Каникулы
комедия, приключения 2015, США
7.0
Типа копы
Типа копы
комедия, боевик 2014, США
7.0
Несносные боссы 2
Несносные боссы 2
комедия 2014, США
6.0
Соседи. На тропе войны
Соседи. На тропе войны
комедия 2014, США
6.0
Мы - Миллеры
Мы - Миллеры
комедия 2013, США
7.0
Кадры
Кадры
комедия 2013, США
7.0
Плохие слова
Плохие слова
комедия 2013, США
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше