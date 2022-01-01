Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод в стиле кунг-фу" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хочу как ты Хочу как ты
Киноафиша Фильмы Хочу как ты Хочу как ты, 2011: актеры и роли
The Change-Up Хочу как ты 2011 / США
7.8 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Хочу как ты, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Добкин Дэвид Добкин David Dobkin
В ролях
Райан Рейнольдс Райан Рейнольдс Ryan Reynolds Джейсон Бэйтман Джейсон Бэйтман Jason Bateman Оливия Уайлд Оливия Уайлд Olivia Wilde Лесли Манн Лесли Манн
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
2021, Россия, детектив, фэнтези
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Русалка и дочь короля
Русалка и дочь короля
2022, США, приключения, фэнтези, боевик
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Related video
Елизавету II настиг новый удар: позор принца Гарри скрыть не удалось
Драматический финал для Брагина: названа дата выхода юбилейного сезона «Склифосовского»
Слава, забвение, смерть: как сложилась судьба советского «мальчика с сачком» Вячеслава Царева
У Высоцкого было три странных прозвища: теперь все знают
Не только Хюррем Султан: вскрылась правда о русских корнях звезды «Постучись в мою дверь»
Эротика в СССР была: как в «Любовь и голуби» обыгрывали сцены 18+
Раздевшийся Бикович ошеломил народ: фанатки «Холопа» опешили
Ток-шоу важнее внука: Шепелев вывел семью Фриске на чистую воду
Жизнь звезды «Папиных дочек» превратилась в ад: вот что случилось из-за съемок
Пьер Ришар бы не узнал: что стало с мальчиком из фильма «Игрушка»
Время принимать поздравления: счастливая Толкалина показала малыша
Иностранцы пришли в восторг от этого советского фильма о войне: выбор очень неожиданный
Приложение киноафиши