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Хочу как ты
Отзывы о фильме «Хочу как ты»
The Change-Up
Хочу как ты
2011 / США
Трейлер
7.8
Оцените
42
голоса
Рейтинг IMDb: 6.3
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Ходили на «Хочу как ты» - смешное кино, очень повеселились с подружкой. Если хотите глупую американскую комедию с ухоженными мужчинами, неадекватными реакциями, орущими детьми, красивыми женами, сексуальными фантазиями и благополучной жизни – как раз для вас. Посмотрели – забыли. Актеры отличные, все очень добротно – как обычно.
2 апреля 2015, 12:51
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Вот не люблю я американские комедии. Ну что у них за шутки? И меня поражает всегда их механическое отображение детей в комедиях. Орут, гадят, едят и требуют, требуют, требуют, ни с кем не считаются. Как какие-то монстры, а не цветы жизни. И их родители, которые зачем-то несут эту непосильную ношу. Зачем они тогда нужны, эти дети? А в остальном «Хочу как ты» - нормальная комедия. Ничего сверхъестественного, но и отвращения не вызывает.
2 апреля 2015, 12:51
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mike123
2 апреля 2015, 12:51
Я бы поменялся на что угодно, живи я как они там у себя в в Америке. Телки, хаты у всех классные. И что они там себе парятся, не понимаю. Это здесь куда ни посмотри – что с детьми, что с бабами, тоска сплошная. В общем, зависть заела. А так фильм смешной, конечно. Сходили с парнями, поржали от души. Правда, я бы на холостую жизнь все же бы поменялся. «Хочу как ты», холостой Митч, а не как ты, женатый Дэйв. Хотя, наверное, это временно.
2 апреля 2015, 12:51
0
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
чувтствую что фильм будет дурацкий но Райн по-моему великолепен...✊ ну посмотрим..
2 апреля 2015, 12:51
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
посмотрела...фильм спасают актеры играют великолепно !!!!!!!!!! особенно Райн в сцене в легком порно..
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Хвала Аллаху и тому человеку, который придумал объединить в этом фильме Бэйтмана, Рейнольдса и Оливию Уайлд...
Мужчины хороши, смешны и трогательны до невозможности.
Уайлд...это да...глазищи бирюзовые, есть в ней что-то гипнотизирующее.
Народу в зале было не много, но по-моему все растаяли.
Сюжет, мягко говоря, не оригинальный, но к исполнению претензий нет. Разве что ближе к финалу потек такой сироп...но закончилось все вполне бодро.
Посмеялась от души, погрустила чуть-чуть.
По-моему, фильм говорит о любви больше, чем пара-тройка ромкомов, вместе взятых.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Carmelo, 02/09/2011 - 22:46:01):
сними лучше,великий критик.
а с кем там порно? С Уайлд порно я бы 100% снял лучше...хотя ее челюсть меня не заводит...а вот глазенки очень даже интригующие...✊
ps лучше потом скачаю и посмотрю, если не забуду ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Mefisto
2 апреля 2015, 12:51
Я еще не смотрел, но судя по трейлеру, вроде ничего. А снять фильм по изъезженной теме так, чтоб его еще и смотрели) это стоит уважения)✊
2 апреля 2015, 12:51
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MariaAlexandrovna
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ожидала большего.
Так себе,хотя некоторые моменты позабавили,НО
Стандартный американский фильм.
2 апреля 2015, 12:51
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nick123
2 апреля 2015, 12:51
а кто знает, скока билет стоит на него?
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
мда в 30+ и 40+, конечно, самое время по мнению америкосов ссать в фонтан...а еще поют сказки, что у них продажи алкоголя падают...
беременная - это явный перебор...кстати, мне показалось там та же актриса мелькнула, которая была порноактрисой с разными сиськами {неудачной пластикой или родными такими уж не помню} в Californication с Духовны...они ее терь везде играть секс-уродцев приглашают? ✊
Рейнольдс не впечатлил - в основном из-за отвратного дублежа и плохого выбора на роль гг...слишком уж у него внешность "правильного"...в такой жизни без башни он смотрится никак, поэтому вполне нормально смотрелся, когда в него "переехал" герой Бэйтмана, особенно когда заплакал в одной сцене, глядя на нее, мне тоже хотелось плакать - ну зачем же так порноиндустрию-то унижать ✊ то что они там показали больше на хоум смахивает, но никак не на профи ✊ ...
а вот с Бэйтманом во второй роли угадали очень удачно...как живая перед глазами картинка, как жена его с ноги к детям посылала ночью ✊ ...прям пособие по семейной жизни ✊
ps забыл добавить..."людоедок" -> в Африку или на рекламу жевачки, реально уже поднапрягает физиономия Уайлд в каждом фильме, одними глазами сыт не будешь, а красивых булок и без нее огогогогого сколько
2 апреля 2015, 12:51
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Мужчины хороши, смешны и трогательны до невозможности.
Уайлд...это да...глазищи бирюзовые, есть в ней что-то гипнотизирующее.
Народу в зале было не много, но по-моему все растаяли.
Сюжет, мягко говоря, не оригинальный, но к исполнению претензий нет. Разве что ближе к финалу потек такой сироп...но закончилось все вполне бодро.
Посмеялась от души, погрустила чуть-чуть.
По-моему, фильм говорит о любви больше, чем пара-тройка ромкомов, вместе взятых.
а с кем там порно? С Уайлд порно я бы 100% снял лучше...хотя ее челюсть меня не заводит...а вот глазенки очень даже интригующие...✊
ps лучше потом скачаю и посмотрю, если не забуду ✊
Так себе,хотя некоторые моменты позабавили,НО
Стандартный американский фильм.
беременная - это явный перебор...кстати, мне показалось там та же актриса мелькнула, которая была порноактрисой с разными сиськами {неудачной пластикой или родными такими уж не помню} в Californication с Духовны...они ее терь везде играть секс-уродцев приглашают? ✊
Рейнольдс не впечатлил - в основном из-за отвратного дублежа и плохого выбора на роль гг...слишком уж у него внешность "правильного"...в такой жизни без башни он смотрится никак, поэтому вполне нормально смотрелся, когда в него "переехал" герой Бэйтмана, особенно когда заплакал в одной сцене, глядя на нее, мне тоже хотелось плакать - ну зачем же так порноиндустрию-то унижать ✊ то что они там показали больше на хоум смахивает, но никак не на профи ✊ ...
а вот с Бэйтманом во второй роли угадали очень удачно...как живая перед глазами картинка, как жена его с ноги к детям посылала ночью ✊ ...прям пособие по семейной жизни ✊
ps забыл добавить..."людоедок" -> в Африку или на рекламу жевачки, реально уже поднапрягает физиономия Уайлд в каждом фильме, одними глазами сыт не будешь, а красивых булок и без нее огогогогого сколько
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