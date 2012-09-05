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Le guetteur

Наблюдатель, 2012

2012 / Франция / Италия / Бельгия
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Уже два года полиция выслеживает банду дерзких преступников. На их счету – четырнадцать ограбленных банков, в ближайшие дни планируется нападение на пятнадцатый. Стражи порядка готовят секретную операцию по поимке грабителей, руководит ею комиссар Маттеи. Несмотря на продуманный до мельчайших деталей план, спецоперация проваливается: на крыше одного из близлежащих зданий прячется снайпер, который методично расстреливает полицейских. Кажется, что преступникам снова удалось уйти от правосудия, однако скоро в полицию поступает анонимный звонок. Неизвестный сообщает имя снайпера – Винсент Каминский – и место его нахождения. Начинается опасная игра, в которой полицейский преследует снайпера, а тот, в свою очередь, пытается найти предателя...

  • Роль одного из второстепенных героев – Джованни – исполнил режиссер фильма Микеле Плачидо. При этом в эпизодической роли жены Джованни в фильме появилась Фанни Ардан. Ранее Микеле Плачидо и Фанни Ардан играли супругов в триллере “Вкус крови” 2004 года. 
  • “Наблюдатель” – первый фильм Микеле Плачидо, снятый за пределами Италии.
  • Оригинальное название фильма – Il cecchino (“Снайпер”). 
  • Микеле Плачидо и Матьё Кассовиц в 1998 году работали вместе на съемочной площадке драмы “Наслаждение”. 

Комиссар Маттеи уже несколько месяцев преследует банду грабителей банков. Во время очередного ограбления банду вот-вот накроют, но уйти бандитам помогает таинственный снайпер, без промаха ранящий полицейских. После анонимного звонка удаётся арестовать пресловутого снайпера, но тому удаётся бежать, чтобы вычислить предателя. Когда Маттеи узнаёт, что снайпер повинен в смерти его сына во время операции в Афганистане, дело становится личным.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 5 сентября 2012
Возраст 18+
Режиссер
Микеле Плачидо
Микеле Плачидо
В ролях
Оливье Гурме
Оливье Гурме
Микеле Плачидо
Микеле Плачидо
Кристиан Эк
Кристиан Эк
Франсис Рено
Паскаль Бонгард
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Наблюдатель 2 постера
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Наблюдатель
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