Наблюдатель, 2012

Уже два года полиция выслеживает банду дерзких преступников. На их счету – четырнадцать ограбленных банков, в ближайшие дни планируется нападение на пятнадцатый. Стражи порядка готовят секретную операцию по поимке грабителей, руководит ею комиссар Маттеи. Несмотря на продуманный до мельчайших деталей план, спецоперация проваливается: на крыше одного из близлежащих зданий прячется снайпер, который методично расстреливает полицейских. Кажется, что преступникам снова удалось уйти от правосудия, однако скоро в полицию поступает анонимный звонок. Неизвестный сообщает имя снайпера – Винсент Каминский – и место его нахождения. Начинается опасная игра, в которой полицейский преследует снайпера, а тот, в свою очередь, пытается найти предателя...
Комиссар Маттеи уже несколько месяцев преследует банду грабителей банков. Во время очередного ограбления банду вот-вот накроют, но уйти бандитам помогает таинственный снайпер, без промаха ранящий полицейских. После анонимного звонка удаётся арестовать пресловутого снайпера, но тому удаётся бежать, чтобы вычислить предателя. Когда Маттеи узнаёт, что снайпер повинен в смерти его сына во время операции в Афганистане, дело становится личным.