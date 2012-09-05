Наблюдатель, 2012

Уже два года полиция выслеживает банду дерзких преступников. На их счету – четырнадцать ограбленных банков, в ближайшие дни планируется нападение на пятнадцатый. Стражи порядка готовят секретную операцию по поимке грабителей, руководит ею комиссар Маттеи. Несмотря на продуманный до мельчайших деталей план, спецоперация проваливается: на крыше одного из близлежащих зданий прячется снайпер, который методично расстреливает полицейских. Кажется, что преступникам снова удалось уйти от правосудия, однако скоро в полицию поступает анонимный звонок. Неизвестный сообщает имя снайпера – Винсент Каминский – и место его нахождения. Начинается опасная игра, в которой полицейский преследует снайпера, а тот, в свою очередь, пытается найти предателя...