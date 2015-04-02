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Нокаут
Отзывы о фильме «Нокаут»
Haywire
Нокаут
2011 / США
Трейлер
6.8
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 5.8
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av52629
2 апреля 2015, 12:51
вчера смотрел. вначале вообще непонятно: кто? куда? зачем? выяснится это только в конце фильма. много крупных планов главной героини, бодренькая музычка, беспроигрышный сюжет- мстящий спец агент. короче : если нравятся сцены где девушка дерется с мужиками ( непонятно почему ее никто не пристрелит) то посмотреть можно, а так явно не шедевр.
2 апреля 2015, 12:51
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Elf_Lily
2 апреля 2015, 12:51
Дааааа, так хотела посмотреть данное творение и мое разочарование в нем настолько же велико. Такой ощущение, что фильм собран из отдельных сцен, никак не связанных между собой. Логичности поступков героев ждать не приходиться. Некоторые персонажи, вообще, не понятно для чего присутствуют в фильме. Все скомкано и сумбурно, но в то же время и нудно. Надежда, что в конце тебе все же дадут объяснения всей этой эпической катавасии так и не сбылась. Понятно, что ничего не понятно. Жаль, завязка была интересной...
Единственное, что понравилось, это драки. Сразу видно, что постановщик, как и сама актриса, хорошо знают, что делают. Поэтому к данной составляющей фильма вопросов нет. А вот с остальным не доработали. :(
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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kuzer
2 апреля 2015, 12:51
Фильм отвратительный!
Джина Карано выглядела значительно хуже, чем выглядит всегда на ринге (говорю как фанат миксфайта)! Хотя безусловно все испортили режиссура и сценарий! Да какой там сценарий! Это откровенный БРЕД! Моя девушка с 15-ой минуты уже просилась уйти с этого балагана, а сидящие в зале еще 6 человек (больше не набралось) то и дело высмеивали идиотизм происходящего на экране! Чего стоит только любовная линия, которая разворачивалась, как потом оказалось, целых ВОСЕМЬ дней, начавшаяся с "бурного" секса, через единственную классную и сбивающую с толку драку с попыткой убийства и сожалениями и раскаяниями из-за осознания того, что одна из операций оказалась фарсом. А все из-за чего? Из-за операции в Валенсии... Я понимаю, если бы там кто-то погиб... что-то случилось! Операцией назвать смешно, но на нее весь фильм указывают как на что-то совершенно сумасшедшее...
Пол-фильма показывают крупный план крупного лица Джины, а так же как она бегает или неуклюже ползает по стенам! Финальная драка с героем МакГрегора - это вообще позор! Гидрокостюм или то, в чем предстает Джина - смех один, особенно в ее располневшем от прекращения тренировок теле.
Сюжет - ЧУШЬ!
Съемки - странные и скучные! И не нужно уповать на режиссуру и сравнивать с другими творениями метра... Это было скучно, наиграно, нелепо, с сюжетом уровня боевиков 90-х...
Джина доказала, что бьет по голове она лучше, чем играет. Игры нет вообще никакой! Драки хоть и понравились, но откровенно говоря динамики в них было не много. ДЛя тех, кто считает их динамичными рекомендую посмотреть настоящие бои Джины.
А тем войнам, как любой средний мужик слегкостью вырубает профессиональную женщину бойца посмотрите миксфайт, в исполнении Джины Карано и Кристины Сантос! Их масса не далека от мужчины средневеса, а проворность и навыки - в десятки раз превосходят. И не забывайте, что кроме стойки есть еще и партер. И для того, чтобы сломать руку мужчине, аналогично тому, как она это сделала в фильме, ей практически ничего не надо. И тут никакая ваша масса, в т.ч. мышечная, не помогут! И напоследок, если вы думаете, что натренированные и набитые женские черепушки отключаются после первого же удара - бой Джейн Финни против опять же Кристины Сантос, тренирующейся только с мужчинами!
P.S. Какие могут быть параллели с нереальным Борном даже представить не могу.
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Понравилось.
Вообще интересно, что в таком специфическом деле те же порядки, что в офисе какой-нибудь средней руки конторы. Интриги, подставы. Лучшего работника назначили "героем" только за то, что он решил уйти с тонущего корабля, и клиенты могли за ним переметнуться.
И неважно, дама или совсем наоборот. Блин.
"Я никогда не устранял женщин - А ты не относись к ней, как женщине".
Джина прекрасна. Временами камера просто застывала и любовалась ею...глаза, шея, плечи...
Драки, по-моему, как надо драки, понравилось, что реалистично и без намеренной показушности.
Суровенько так, но эффектно и эффективно.
Музыка напомнила Оушенов, бодро и без лишнего драматизма, так, фон приятный.
8/10
2 апреля 2015, 12:51
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Единственное, что понравилось, это драки. Сразу видно, что постановщик, как и сама актриса, хорошо знают, что делают. Поэтому к данной составляющей фильма вопросов нет. А вот с остальным не доработали. :(
Джина Карано выглядела значительно хуже, чем выглядит всегда на ринге (говорю как фанат миксфайта)! Хотя безусловно все испортили режиссура и сценарий! Да какой там сценарий! Это откровенный БРЕД! Моя девушка с 15-ой минуты уже просилась уйти с этого балагана, а сидящие в зале еще 6 человек (больше не набралось) то и дело высмеивали идиотизм происходящего на экране! Чего стоит только любовная линия, которая разворачивалась, как потом оказалось, целых ВОСЕМЬ дней, начавшаяся с "бурного" секса, через единственную классную и сбивающую с толку драку с попыткой убийства и сожалениями и раскаяниями из-за осознания того, что одна из операций оказалась фарсом. А все из-за чего? Из-за операции в Валенсии... Я понимаю, если бы там кто-то погиб... что-то случилось! Операцией назвать смешно, но на нее весь фильм указывают как на что-то совершенно сумасшедшее...
Пол-фильма показывают крупный план крупного лица Джины, а так же как она бегает или неуклюже ползает по стенам! Финальная драка с героем МакГрегора - это вообще позор! Гидрокостюм или то, в чем предстает Джина - смех один, особенно в ее располневшем от прекращения тренировок теле.
Сюжет - ЧУШЬ!
Съемки - странные и скучные! И не нужно уповать на режиссуру и сравнивать с другими творениями метра... Это было скучно, наиграно, нелепо, с сюжетом уровня боевиков 90-х...
Джина доказала, что бьет по голове она лучше, чем играет. Игры нет вообще никакой! Драки хоть и понравились, но откровенно говоря динамики в них было не много. ДЛя тех, кто считает их динамичными рекомендую посмотреть настоящие бои Джины.
А тем войнам, как любой средний мужик слегкостью вырубает профессиональную женщину бойца посмотрите миксфайт, в исполнении Джины Карано и Кристины Сантос! Их масса не далека от мужчины средневеса, а проворность и навыки - в десятки раз превосходят. И не забывайте, что кроме стойки есть еще и партер. И для того, чтобы сломать руку мужчине, аналогично тому, как она это сделала в фильме, ей практически ничего не надо. И тут никакая ваша масса, в т.ч. мышечная, не помогут! И напоследок, если вы думаете, что натренированные и набитые женские черепушки отключаются после первого же удара - бой Джейн Финни против опять же Кристины Сантос, тренирующейся только с мужчинами!
P.S. Какие могут быть параллели с нереальным Борном даже представить не могу.
Вообще интересно, что в таком специфическом деле те же порядки, что в офисе какой-нибудь средней руки конторы. Интриги, подставы. Лучшего работника назначили "героем" только за то, что он решил уйти с тонущего корабля, и клиенты могли за ним переметнуться.
И неважно, дама или совсем наоборот. Блин.
"Я никогда не устранял женщин - А ты не относись к ней, как женщине".
Джина прекрасна. Временами камера просто застывала и любовалась ею...глаза, шея, плечи...
Драки, по-моему, как надо драки, понравилось, что реалистично и без намеренной показушности.
Суровенько так, но эффектно и эффективно.
Музыка напомнила Оушенов, бодро и без лишнего драматизма, так, фон приятный.
8/10
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