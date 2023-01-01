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Одинокий рейнджер
Награды и номинации фильма Одинокий рейнджер
The Lone Ranger
Одинокий рейнджер
2013 / США
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6.9
Оцените
72
голоса
Рейтинг IMDb: 6.4
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Награды и номинации фильма Одинокий рейнджер
Вся информация о фильме
Золотая малина 2014
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Оскар 2014
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший грим
Номинант
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