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Одинокий рейнджер Одинокий рейнджер
Киноафиша Фильмы Одинокий рейнджер Отзывы о фильме «Одинокий рейнджер»
The Lone Ranger Одинокий рейнджер 2013 / США
7.5 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Одинокий рейнджер»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В 1933 году, на пике Великой депрессии, маленький мальчик в полумаске забредает в один из сан-францисских выставочных павильонов, посвященных истории Дикого Запада. В павильоне живет суперстар(ый), наполовину мумифицировавшийся индеец по прозвищу Тонто, что в переводе с испанского (равно, впрочем, и с итальянского) означает «дурачок»: он рассказывает мальчику полуабсурдистскую историю про то, как в Техасе в 1869 году совершал подвиги Одинокий рейнджер – американский близнец…

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kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился. А куда в конце фильма в музее ушел индеец? Настоящее ли было стадо зубров в фильме?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 06/07/2013 - 00:31:35):

Правильнее было бы сказать



1. Вербински никогда раньше не снимал хороших фильмов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не ожидала я хорошего фильма от Вербински. А вот на безбашенное и веселое зрелище очень рассчитывала.

Кино оказалось тяжелее,чем представлялось из трейлера, с явным привкусом горечи.

В целом понравилось. Депп не Воробей, слава богу, ближе к вороне, наверное, которая у него на голове нахлобучена. Хаммер ничего так, симпатяга, полублаженный идеалист.

Съемки шикарные, антураж. Не было ощущения неправдоподобия. Ночные сцены, когда все серебристое...вау.

Костяная нога суперская. Хочу трогать©. Я бы тоже потрогала.

Циммер не раздражал, не было такого, будто отбойным молотком в голове поработали. Россини под конец с тыгыдым-тыгыдым-тыгыдым маршем отлично вписали.

Смущает только одно. Режиссер, попиливший 200 лямов, фактически смешал с конским дерьмом родную демократию, благодаря которой эти лямы и получил. Причем без намека на трагедию, без потуг на высокое искусство. С хохмочками и как-бы прячась за полоумного индейца.

Думаю, земляки ему не простят и фильм разнесут в пух.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Великолепный фильм, стремительное захватывающее развитие сюжета с неожиданными поворотами замешанного на фантастическом юморе и иронии - основы этого фильма, с грандиозным апофеозом из каскада головокружительных комических трюков под идеально подходящую для этого музыку Россини. Джонни Депп превзошел самого себя из первых "Пиратов Карибского моря". Натяжек в фильме, в отличие от последних смотренных мною фильмов, здесь почти нет - всё естественно, натурально. Смотрится удивительно легко и держит в напряжении до последней минуты. Всем Зорро и подобным фильмам до этого кино как до неба. Настоящий шедевр, что бывает редко.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oberon 2 апреля 2015, 12:51
Немного затянуто, но в целом фильм понравился- что сходил не жалею. Пираты конечно круче были, но и этот вполне неплох.

7 из 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 06/07/2013 - 20:52:33):

Да я бы не назвал Пиратов Карибского Моря, стоящим фильмом. Ну правда, мне кажется Пираты это эпохальный провал, своими сборами вроде бы и должен подтверждать обратное, но отнюдь. Во первых, нет колышущейся веточки 10 минут)), во вторых это не кино это корм для детей. Уж я тем более не против детей, но пусть бы тогда писали что рейтинг ДО 12 лет. И вобще мне жаль столь талантливого актера как Депп, видеть в таких жалких картинах, рассчитанных только на давление деньгами и больше ничем. Ранго - это я вобще не знаю что. На Рейнджера не пойду, за последнии 10 лет не могу вспомнить ничего стоящего от Диснея.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 11/07/2013 - 23:52:15):я думал, что это Циммер





Цитата (SwordfishV, 12/07/2013 - 10:28:28):Это главная тема Одинокого рейджера





Композитор - Микки Маус, ясен пень. Хотя не исключено соавторство Дональда Дака.


Вот доказательство.






2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KremlinCup 2 апреля 2015, 12:51
Мне понравилось, отличный сюжет и игра.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BliK 2 апреля 2015, 12:51
Неплохо поспала под рейнджера, благо мягкие диваны Джем Холла позволяют. Для детей 10 лет фильм будет вполне пригоден, тех, кто еще не обзавелся потомством такого возраста прошу поостеречься, ибо не во всех кинотеатрах так удобно спать.

3/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
фильм Одинокий рейнджер бомба этого года! Лучшего фильма из всех новых фильмов на сегодняшний день это одинокий рейнджер ! Всем советую посмотреть этот фильмец не пожалеете! А конь там вообще чудо света)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Афигенный фильм. Круто снят. Два часа как за один пролетели. Никаких соплей и болтавни нудной нету. Лошадь вообще ржачная ✊ . Шуток очень много в фильме. Джони Дэп сыграл отлично



9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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