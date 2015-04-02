В 1933 году, на пике Великой депрессии, маленький мальчик в полумаске забредает в один из сан-францисских выставочных павильонов, посвященных истории Дикого Запада. В павильоне живет суперстар(ый), наполовину мумифицировавшийся индеец по прозвищу Тонто, что в переводе с испанского (равно, впрочем, и с итальянского) означает «дурачок»: он рассказывает мальчику полуабсурдистскую историю про то, как в Техасе в 1869 году совершал подвиги Одинокий рейнджер – американский близнец…
Правильнее было бы сказать
1. Вербински никогда раньше не снимал хороших фильмов.
Кино оказалось тяжелее,чем представлялось из трейлера, с явным привкусом горечи.
В целом понравилось. Депп не Воробей, слава богу, ближе к вороне, наверное, которая у него на голове нахлобучена. Хаммер ничего так, симпатяга, полублаженный идеалист.
Съемки шикарные, антураж. Не было ощущения неправдоподобия. Ночные сцены, когда все серебристое...вау.
Костяная нога суперская. Хочу трогать©. Я бы тоже потрогала.
Циммер не раздражал, не было такого, будто отбойным молотком в голове поработали. Россини под конец с тыгыдым-тыгыдым-тыгыдым маршем отлично вписали.
Смущает только одно. Режиссер, попиливший 200 лямов, фактически смешал с конским дерьмом родную демократию, благодаря которой эти лямы и получил. Причем без намека на трагедию, без потуг на высокое искусство. С хохмочками и как-бы прячась за полоумного индейца.
Думаю, земляки ему не простят и фильм разнесут в пух.
7 из 10
Да я бы не назвал Пиратов Карибского Моря, стоящим фильмом. Ну правда, мне кажется Пираты это эпохальный провал, своими сборами вроде бы и должен подтверждать обратное, но отнюдь. Во первых, нет колышущейся веточки 10 минут)), во вторых это не кино это корм для детей. Уж я тем более не против детей, но пусть бы тогда писали что рейтинг ДО 12 лет. И вобще мне жаль столь талантливого актера как Депп, видеть в таких жалких картинах, рассчитанных только на давление деньгами и больше ничем. Ранго - это я вобще не знаю что. На Рейнджера не пойду, за последнии 10 лет не могу вспомнить ничего стоящего от Диснея.
Цитата (SwordfishV, 12/07/2013 - 10:28:28):Это главная тема Одинокого рейджера
Композитор - Микки Маус, ясен пень. Хотя не исключено соавторство Дональда Дака.
Вот доказательство.
3/10
9/10
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