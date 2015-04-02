Наша рецензия

В 1933 году, на пике Великой депрессии, маленький мальчик в полумаске забредает в один из сан-францисских выставочных павильонов, посвященных истории Дикого Запада. В павильоне живет суперстар(ый), наполовину мумифицировавшийся индеец по прозвищу Тонто, что в переводе с испанского (равно, впрочем, и с итальянского) означает «дурачок»: он рассказывает мальчику полуабсурдистскую историю про то, как в Техасе в 1869 году совершал подвиги Одинокий рейнджер – американский близнец…