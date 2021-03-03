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Гор Вербински
Гор Вербински
Gore Verbinski
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Гор Вербински
Gore Verbinski
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Дата рождения
16 марта 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Гор Вербински
Родился 16 марта 1964 года. Ок-Ридж, Теннесси, США.
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Фильмография Гор Вербински
Beat the Reaper
криминал, драма
2020, США
0.0
Лекарство от здоровья
драма, ужасы, детектив, триллер
2016, США
6.0
Одинокий рейнджер
триллер, боевик, вестерн
2013, США
7.0
Ранго
семейный, приключения, анимация
2011, США
7.0
Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения
2007, США
8.0
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения
2006, США
8.0
Синоптик
драма
2005, США
7.0
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
приключения, боевик
2003, США
8.0
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Гор Вербински экранизирует повесть Джорджа Мартина «Песчаные короли»
И это не очередное возвращение в Вестерос.
Написать
3 марта 2021 10:21
Disney снимет киноадаптацию мультфильма «Геркулес»
Студия намерена заполучить в проект актеров А-листа и уже доказавших свой талант режиссеров.
Написать
30 апреля 2020 14:12
Гор Вербински займется мультфильмом для Netflix
Режиссер попробует повторить успех «Ранго».
Написать
15 апреля 2020 12:11
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