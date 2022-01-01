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Бруклин Декер
Бруклин Декер
Brooklyn Decker
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Бруклин Декер
Brooklyn Decker
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Дата рождения
12 апреля 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Кеттеринг, Огайо, США
Рост
175 см
Биография Бруклин Декер
Родилась 12 апреля 1987 года. Кеттеринг, Огайо, США.
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Фильмография Бруклин Декер
Группа «Лейкопластырь»
комедия
2017, США
6.0
Драйвер на ночь
боевик, триллер, комедия
2014, США
7.0
Морской бой
фантастика, боевик, триллер
2012, США
7.0
Чего ждать, когда ждешь ребенка
мелодрама, комедия
2012, США
6.0
Притворись моей женой
мелодрама, комедия
2011, США
8.0
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