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Морской бой Морской бой
Киноафиша Фильмы Морской бой Морской бой, 2012: актеры и роли
Battleship Морской бой 2012 / США
7.4 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Морской бой, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Берг Питер Берг Peter Berg
В ролях
Лиам Нисон Лиам Нисон Liam Neeson Александр Скарсгард Александр Скарсгард Alexander Skarsgard Бруклин Декер Бруклин Декер Brooklyn Decker Тейлор Китч Тейлор Китч Taylor Kitsch Джошуа Пенс Josh Pence Рианна Рианна Rihanna Джесси Племонс Джесси Племонс Jesse Plemons Хамиш Линклэйтер Хамиш Линклэйтер Hamish Linklater Билли Слотер Billy Slaughter
Вышка
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