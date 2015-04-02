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Морской бой
Отзывы о фильме «Морской бой»
Battleship
Морской бой
2012 / США
Трейлер
7.3
Оцените
100
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Какая-то потусторонняя штуковина-трансформер на весь экран, открытые рты и вытаращенные глаза пиндосов, и надежный мужик Лиам Нисон командует "залп из всех орудий".
Пока не интересно.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Savanna от 25/08/2011 - 22:55:28
Про крестики-нолики уже есть рекламный ролик Кириешек (в одном киноплексе постоянно его крутят, задолбали). Хотя если эту идею развить... Наши-то обещали отыграться на поле противника...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Возможно будет похож на фильм: Вторжение битва за Лос-Анжелес!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Похоже на гибрид Войны миров и Трансформеров.
Диверсант выглядит круто: скафандр-доспехи, зеленые глаза с узкими зрачками рептилии.
На фоне этого великолепия шансы у землян никакие.
Остается надеяться на чудо, типа, зловредной нашенской водоросли, проникшей в какую-нибудь жизненно-важную систему налетчиков.
Фильм, по-моему, обещает быть хренью, но с размашистыми спецэффектами.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Leshiy133
2 апреля 2015, 12:51
Потрясающий блокбастер от создателей "Трансформеров" и "РЭД", в идеальном сплаве самых лучших качеств и деталей выдающихся жанровых образцов -
"Морской Бой"
от
Питера Берга
, сценаристов
братьев Хобер
, и с
Тейлором Китчем
,
Лиамом Нисаном
и очаровательной
Бруклин Декер
на заглавных ролях, при участии таже
Александра Скарсгарда
,
Рианы
, и
Питера МакНикола
, сполна оправдывает все самые смелые ожидания и преподносит абсолютно идеальное развлекательное кино!
Искусство войны
Питер Берг, известный крайне неудачным «Королевством» и довольно спорным «Хэнкоком» замахнулся на лавры Майкла Бэя, блестяще смешав в одну картину зрелищные, пафосные и боевиковые элементы картин в духе «Армагеддона», «Перл-Харбора» и франчайза «Трансформеры», и сделал по-настоящему грандиозное кино!
«Морской бой» - один из самых зрелищных и самых лучших кино-аттракционов последних лет. Это наглядная демонстрация графических возможностей современного Голливуда, умение делать захватывающее и напряженное действие даже по мотивам настольной игры. Сочетание экшена, драйва, кастинга и спецэффектов творит на экране просто невероятное зрелище, приводящее регулярно в неописуемый восторг!
Взрываются вертолёты, истребители, корабли. Обломки космических кораблей в духе астероидов крушат автострады, мосты и небоскрёбы, заряды в стиле огромных металлических шариков (сильно увеличенные в размерах аналоги из «Фантазма») практически с искусственным интеллектом выбирают вооружённые цели, военную технику, мишени в виде центров коммуникации, при этом порой обходя мирное население за ненадобностью – в этом плане особо хороша сцена на детской спортивной площадке.
Всё это оформляется в сюжет об очередном инопланетном вторжении, хотя в целом до финальной трети фильма цели пришельцев кажутся весьма расплывчатыми: атака только по вооружённым судам, огонь исключительно в ответ, вступление в контакт лишь после прикосновения и «активации» - словно они прилетели поиграть и посоревноваться, демонстрируя свою мощь в ответ на нашу «негостеприимность». А в итоге несколько стран, объединившихся на военно-морских учениях вынуждены противостоять расе весьма превосходящей технически нашу цивилизацию!
Во всё это втянуты Лиам Нисон, Александр Скарсгард, Питер МакНикол, красавица Бруклин Декер, певица Риана с персонажем в стиле Васкез («Чужие») и героинь Мишель Родригес, с ярким и харизматичным Тейлором Китчем в главной роли. Все они прекрасно демонстрируют искусство войны. А заодно весьма отличились Джесси Племонс и Таданобу Асано. Правда Нисона и Скарсгарда на общий хронометраж картины всё же весьма не хватает, им стоило бы существенно расширить роли по части экшен-сцен, тем более, что двухчасовой хронометраж картины проносится просто на одном дыхании, вызывая желание пересматривать фильм ещё и ещё!
Развернув на экране сюжет настольной игры, авторы весьма детально и обдуманно подошли к процессу. Надо отдать должное братьям Эриху и Джону Хоберам – сценаристы шикарного «РЭД» не подвели! Вместо стравливания двух наций мы получили вторжение пришельцев, с оправданием и для игровых шариков, и для ограниченного поля действия. В моменты, когда выявить положение кораблей противника невозможно, начинается стрельба по «сетке» напоминая уже нам известный «тетрадный Морской Бой» с координатами в духе D4, и попаданиями «мимо», «ранил» и «убил», правда куда большего масштаба, чем мы привыкли, и с иным набором действующих «кораблей».
Композитор «Трансформеров» и многих других замечательных картин Стив Яблонски вновь порадовал изумительным саундтреком, мощным и цепляющим за душу, пафосным и крайне приятным. Лучшие композиции, правда, звучат в финальной части картины и в титрах, но зато на протяжении всего действия можно наслаждаться шикарной подборкой музыки в духе AC/DC – столь же драйвовой и крутой, как и само кино!
Американский ура-патриотизм во всей красе демонстрирует возможности флота и под финал даже вовремя успевающей авиации, делая из фильма прямо-таки наглядную агитацию для набора в военные силы. Трансформация главного героя от неудачника и раздолбая до храброго и отважного лейтенанта, умеюшего принимать волевые решения, общее могущество военной смекалки над враждебными технологиями, и даже достающаяся военному потрясающе красивая девушка фотомодельной внешности. Не хватает разве что красивых и крутых тачек – но это как раз поприще «Трансформеров», в которых крайне не хватало морских сражений, в обилие показанных в данном невероятно крутом блокбастере.
Взрывы и перестрелки составляют подавляющее большинство видеоряда, производя на экране крепкий боевик. Шагающие на спасение мира ветераны морских сил в духе космонавтов «Армагеддона» вызывают бурю эмоций и аплодисментов. Эпичность действия частенько зашкаливает на максимум, когда происходят самые яркие и колоритные события картины, поступки героев становятся наиболее отважными, а общее действие потрясает красотой и качеством проработки спецэффектов.
Питер Берг снял идеальное во всех пропорциях развлекательное кино, собрав замечательный актёрский состав, в котором все проявили себя должным образом, чтобы запомниться и понравиться. Грандиозные спецэффекты, великолепное музыкальное сопровождение и сплошной экшен с лёгкими передышками на принятие решений, обмозгование картины вторжения и перезарядки боеприпасов, после чего снова и снова выдающееся зрелище радует глаз, а за персонажей по-настоящему переживаешь. Мощный голливудский блокбастер, выполненный на максимуме технических возможностей, и настоящий развлекательный кино-шедевр, напрочь лишённый изъянов и минусов.
10/10
2 апреля 2015, 12:51
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Scully
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрим, может кино и стоящее.
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
от создателей...бла-бла-бла...
Десептиконы, рептилизируемся!!!
2 апреля 2015, 12:51
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GoodFella
2 апреля 2015, 12:51
Я думал, что хуже Трансформеров ничего снять невозможно из этой тематики, этот фильм меня убедил в обратном. Теперь вот опасаюсь за Прометей не на шутку ибо на фильм большие ожидания.
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (GoodFella, 19/04/2012 - 15:23:18):
Теперь вот опасаюсь за Прометей не на шутку ибо на фильм большие ожидания
я тут как-то раз в условиях домашнего просмотра поглядел фильм про котэ The Darkest Hour, так вот, местные афишиане (✊ ) не наврали - у него один сценарист с Prometheus, что само по себе мб и ничего не говорит, но на невеселые размышления наводит ✊
ps все смотреть на рептилоидов в экзоскелетах ❗️ , которые клише и предсказуемы, а также почему-то well made и с попкорном типа покатит ✊
2 апреля 2015, 12:51
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mujus
2 апреля 2015, 12:51
Фильм хорош, ожидал худшего. Видеоряд и звук достойны похвалы (надо было в IMAX сходить). Небольшие провалы в сюжетных линиях хорошо дополняются шутками юмора. Где-то после 20-25 минуты увлекало так, что тишина в зале становилась гробовая. Из минусов: последние 15 минут из разряда "совсем фантастично". Моя оценка 8,5 из 10.
2 апреля 2015, 12:51
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salem
2 апреля 2015, 12:51
Динамичный приятный фильмец. Смотрится быстро, не грузит, не напрягает, все красиво снято.
9/10
2 апреля 2015, 12:51
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
где игру найти можно?! все облазил и не могу найти!
Фильм отличный для просмотра! и мозг там не надо включать надо просто смотреть)))
9/10
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
хм...лучше всего картину отражает комментарий выше из томатов...только там все-таки перехвалили чуток...если бы не Миссури и героические старые пердуны, то фильм бы остался без изюминки...а так аж всплакнуть захотелось ✊ под таких же старых пердунов из AC/DC...музон располагает ✊
нормальный попкорновый блокбастер, лучше трансформеров - это уже достижение...ессно второй раз смотреть не захочется...так что всем любителям спецухи - если есть возможность, идите на всякие D DMR и прочая...
ps в 00.15 полный зал...втф?! ночью люди спят ваще или скоро как мск будем ✊
pps риханна как поет, так и снимается...если ваc тембр кошек с барбадоса не вставляет, то и тут не понравится скорее всего ✊ блондиночка, которую выше отмечали, как-то средне, впрочем, что еще нужно кроме сисек, жопок и смазливой мордашки в таком фильме (сравнить с блондиночкой из Хижины, которая знала свое место и играла даже почти что с самоиронией ✊ при том, что на личико чуть менее симпатичная была)...
ppps очень согласен на тему рекламы usa вмф...майки с NAVY во всю спину (обязательно нужно качать дельты чем больше, тем лучше надпись видно ✊ ) можно мутить в продажу на показах в америке ✊
pppps забыл, 7/10
2 апреля 2015, 12:51
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Ingvars
2 апреля 2015, 12:51
В целом не плохой боевик. Хорошие спецэффекты.
2 апреля 2015, 12:51
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futds
2 апреля 2015, 12:51
СУПЕР БЛОКБАСТЕР!ЗА 2.10 НЕ РАЗУ НЕ ЗАСКУЧАЛ!НАСТОЯЩИЙ ЭКШЕН,ВРЕМЯ ПРОЛЕТЕЛО НЕ ЗАМЕТНО!НАМНОГО ЛУЧШЕ ТРАНСФОРМЕРОВ.ВСЕМ СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ!
2 апреля 2015, 12:51
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Космополитра
2 апреля 2015, 12:51
Конечно,сюжет не претендует на новизну,но это меня ничуть не напрягало.Качественный,добротный фильм,спецэффекты которого соответствуют общему настроению и не являются лишь модным и доходным приёмом,наличие которого встречается слишком часто и всё чаще неудачно.Здесь всё по делу.Каждый вложенный доллар отработал с лихвой.
Фильм развлекательный и развлекает на славу.Блокбастеры должны цеплять,удивлять и развлекать.
Здесь это удалось,на мой взгляд,и удовольствие получил от фильма грандиозное✊
10\10✊
2 апреля 2015, 12:51
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futds
2 апреля 2015, 12:51
оно и видно,весь фильм проспал,а теперь не пон✊ имаешь смысл.ПРОСПИСЬ!СПАТЬ НАДО ДОМА!!!!
Ответ на сообщение Jagged от 21/04/2012 - 19:15:43
2 апреля 2015, 12:51
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futds
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Jagged от 21/04/2012 - 20:36:44
А,что ты хотел игровой фильм,боевик с юмором!Смысл-постояли за Землю матушку,дали перцу...Кто с мечом придёт,тот от меча и ...😌
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Jagged от 21/04/2012 - 20:36:44
Соглашусь, я тоже больше переживала за пришельцев. Понравилось, как они своего спасли, красиво.
Приятно было смотреть, как тонут американские корабли, самые эсминистые эсминцы в мире.
Китч не понравился совсем, так, пупс пластмассовый.
Челюсть у меня тоже отваливалась, когда из винтовок по кабине инопланетского корабля палить начали, и ведь там какбэ стекло оказалось, которое и пробили сразу, таки да...
Получила легкий сотряс мозга и почти никакого удовольствия, разве что экскурсия по "Миссури" под AC/DC была неплохой.
2 апреля 2015, 12:51
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
ожидала большего.. разочарована...
Риана вообще не в тему...потерянная, растерянная, с испугаными глазами, надо было у Деми Мур поучится..)))
что же касается сюжета ..инопланетяне должны были замочить американские карабли,когда взяли в купол -это было бы логично и правдоподобно, а по сколько этого не случилось, дальнейшее развитие событий смешно и нелепо...фильм даже не стоит обсуждения!
✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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ПивасикПодКинасик
2 апреля 2015, 12:51
Фильм нормальный, посмотреть можно, не жалею что сходил. Конечно то, что пришельцев с музейного кораблика раздолбали в пух и прав это было смешно, но в целом нормально, с пивом в самый раз. Последний фильм смотрел гнев Титанов, даже с пивом не канает, бээээ :)
2 апреля 2015, 12:51
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Maklay
2 апреля 2015, 12:51
Народ вы что!!!Какое лучше трансформеров,какие спец-эфекты???!?!?Зря потраченное время,фильм скучный,повёлся ток по отзывам на афише.Афиша уже не та,столько радостных и лестных отзывов на никакой фильм.Спецуха тут сошлась ток к взрывающимся кораблям причём все одинаково и церкуляркам,всё. На него можно сходить если совсем делать нечего,СОВСЕМ!✊
2 апреля 2015, 12:51
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данатар
2 апреля 2015, 12:51
В ЦЕЛОМ ФИЛЬМОМ ОСТАЛСЯ НЕ ДОВОЛЕН 5!/10!! НАВЕРНОЕ Я ВСЕ ТАКИ ПРЕДВЗЯТ !СЛУЖИЛ НА ФЛОТЕ И ЗНАЮ ЧТО КОРОБКИ НА ТАКОЙ КРЕН НЕСПОСОБНЫ !И ЕШЕ МНОГО ВСЯКОГО ГОВНА НЕ ПРАВДА !!!!! УНЫНИЕ!!!
2 апреля 2015, 12:51
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leadraven
2 апреля 2015, 12:51
Задолбало от фильма к фильму читать молча ваши бредни - пришлось зарегиться...
Смотреть кино надо глазами, а не жопой. Если вам кто-то сказал, что у вас в жопе глаз, то он, скорее всего пошутил.
1) Со связью у инопланетян всё в порядке, но они героически разбили свой связной корабль ещё на подлёте к Земле, вот и пришлось пользоваться земными "жестянками".
2) Думаю, наши орбитальные спутники с их планеты было не засечь, вот и врезались.
"И что они делают с метеоритами и прочим космическим мусором?" - а ничего, шанс столкнуться со случайным булыжником в межзвёздном пространстве пренебрежимо мал.
3) Инопланетяне хотели захватить Землю (нечего молоть чепуху про то, что они хотели всё провернуть мирно). Их поведение за фильм объяснялось ТРИЖДЫ!!! Просто кое-кто из вас фильм проспал. Так вот: задача передового отряда - установить связь и подготовить плацдарм для прибытия основных сил. Эти самые передовые силы малы и это только разведывательный отряд, поэтому они и избегали вооружённых столкновений.
Представьте, что вы малым отрядом на вражеской планете и на вас в упор пялится отряд противника. Вы что, первыми откроете огонь?
2 апреля 2015, 12:51
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leadraven
2 апреля 2015, 12:51
Я наоборот ожидал гораздо меньшего. Сюжет адекватный, визуальный ряд вообще отличный. Никаких раздражающих моментов. Равномерно распределённый по фильму приятный юморок. 8/10. Но пойму и тех, кто поставит 9/10.
2 апреля 2015, 12:51
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Jenechos
2 апреля 2015, 12:51
Сходили наконец-таки на этот фильм, в принципе очень даже неплохо.
Только вот друг считает таких пришельцев немного, скажем, туповатыми ✊
Снято замечательно, токлько переход сразу же на кадр награждения был не к месту... как-то слишком рано...
Короче, ✊
2 апреля 2015, 12:51
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень понравился. Спец-эфекты классные. Игра актёров отличная. 8 / 10 ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Сюжетец фильма, конечно из Дня Независимости, т.е. заезжен, но для одноразового просмотра сойдет. Фильм - американская мечта, о том как раздолбаи вчера - сегодня становятся героями, способными коллективными усилиями справиться хоть с инопланетянами. Наглядный пример как современные вооружения ("летящие консервные банки")способны разнести в пух и прах любую защиту, в фильме есть явный намек на американскую ПРО. Старички-ветераны и теперь готовы задать перцу любому врагу Америки (если бы в отечественных фильмах использовали такой простой ход!). Давно списанный в утиль линкор "Миссури" еще не раз всплывет в новых фильмах Голливуда в отличие от российских военных кораблей, уже распиленных российскими раздолбаями-военными, хотя мне кажется, что на самом деле они не раздолбаи, а жулики.
2 апреля 2015, 12:51
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sergs84
2 апреля 2015, 12:51
Побольше бы таких интересных фильмов!✊
2 апреля 2015, 12:51
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Пока не интересно.
Про крестики-нолики уже есть рекламный ролик Кириешек (в одном киноплексе постоянно его крутят, задолбали). Хотя если эту идею развить... Наши-то обещали отыграться на поле противника...
Диверсант выглядит круто: скафандр-доспехи, зеленые глаза с узкими зрачками рептилии.
На фоне этого великолепия шансы у землян никакие.
Остается надеяться на чудо, типа, зловредной нашенской водоросли, проникшей в какую-нибудь жизненно-важную систему налетчиков.
Фильм, по-моему, обещает быть хренью, но с размашистыми спецэффектами.
Искусство войны
Питер Берг, известный крайне неудачным «Королевством» и довольно спорным «Хэнкоком» замахнулся на лавры Майкла Бэя, блестяще смешав в одну картину зрелищные, пафосные и боевиковые элементы картин в духе «Армагеддона», «Перл-Харбора» и франчайза «Трансформеры», и сделал по-настоящему грандиозное кино!
«Морской бой» - один из самых зрелищных и самых лучших кино-аттракционов последних лет. Это наглядная демонстрация графических возможностей современного Голливуда, умение делать захватывающее и напряженное действие даже по мотивам настольной игры. Сочетание экшена, драйва, кастинга и спецэффектов творит на экране просто невероятное зрелище, приводящее регулярно в неописуемый восторг!
Взрываются вертолёты, истребители, корабли. Обломки космических кораблей в духе астероидов крушат автострады, мосты и небоскрёбы, заряды в стиле огромных металлических шариков (сильно увеличенные в размерах аналоги из «Фантазма») практически с искусственным интеллектом выбирают вооружённые цели, военную технику, мишени в виде центров коммуникации, при этом порой обходя мирное население за ненадобностью – в этом плане особо хороша сцена на детской спортивной площадке.
Всё это оформляется в сюжет об очередном инопланетном вторжении, хотя в целом до финальной трети фильма цели пришельцев кажутся весьма расплывчатыми: атака только по вооружённым судам, огонь исключительно в ответ, вступление в контакт лишь после прикосновения и «активации» - словно они прилетели поиграть и посоревноваться, демонстрируя свою мощь в ответ на нашу «негостеприимность». А в итоге несколько стран, объединившихся на военно-морских учениях вынуждены противостоять расе весьма превосходящей технически нашу цивилизацию!
Во всё это втянуты Лиам Нисон, Александр Скарсгард, Питер МакНикол, красавица Бруклин Декер, певица Риана с персонажем в стиле Васкез («Чужие») и героинь Мишель Родригес, с ярким и харизматичным Тейлором Китчем в главной роли. Все они прекрасно демонстрируют искусство войны. А заодно весьма отличились Джесси Племонс и Таданобу Асано. Правда Нисона и Скарсгарда на общий хронометраж картины всё же весьма не хватает, им стоило бы существенно расширить роли по части экшен-сцен, тем более, что двухчасовой хронометраж картины проносится просто на одном дыхании, вызывая желание пересматривать фильм ещё и ещё!
Развернув на экране сюжет настольной игры, авторы весьма детально и обдуманно подошли к процессу. Надо отдать должное братьям Эриху и Джону Хоберам – сценаристы шикарного «РЭД» не подвели! Вместо стравливания двух наций мы получили вторжение пришельцев, с оправданием и для игровых шариков, и для ограниченного поля действия. В моменты, когда выявить положение кораблей противника невозможно, начинается стрельба по «сетке» напоминая уже нам известный «тетрадный Морской Бой» с координатами в духе D4, и попаданиями «мимо», «ранил» и «убил», правда куда большего масштаба, чем мы привыкли, и с иным набором действующих «кораблей».
Композитор «Трансформеров» и многих других замечательных картин Стив Яблонски вновь порадовал изумительным саундтреком, мощным и цепляющим за душу, пафосным и крайне приятным. Лучшие композиции, правда, звучат в финальной части картины и в титрах, но зато на протяжении всего действия можно наслаждаться шикарной подборкой музыки в духе AC/DC – столь же драйвовой и крутой, как и само кино!
Американский ура-патриотизм во всей красе демонстрирует возможности флота и под финал даже вовремя успевающей авиации, делая из фильма прямо-таки наглядную агитацию для набора в военные силы. Трансформация главного героя от неудачника и раздолбая до храброго и отважного лейтенанта, умеюшего принимать волевые решения, общее могущество военной смекалки над враждебными технологиями, и даже достающаяся военному потрясающе красивая девушка фотомодельной внешности. Не хватает разве что красивых и крутых тачек – но это как раз поприще «Трансформеров», в которых крайне не хватало морских сражений, в обилие показанных в данном невероятно крутом блокбастере.
Взрывы и перестрелки составляют подавляющее большинство видеоряда, производя на экране крепкий боевик. Шагающие на спасение мира ветераны морских сил в духе космонавтов «Армагеддона» вызывают бурю эмоций и аплодисментов. Эпичность действия частенько зашкаливает на максимум, когда происходят самые яркие и колоритные события картины, поступки героев становятся наиболее отважными, а общее действие потрясает красотой и качеством проработки спецэффектов.
Питер Берг снял идеальное во всех пропорциях развлекательное кино, собрав замечательный актёрский состав, в котором все проявили себя должным образом, чтобы запомниться и понравиться. Грандиозные спецэффекты, великолепное музыкальное сопровождение и сплошной экшен с лёгкими передышками на принятие решений, обмозгование картины вторжения и перезарядки боеприпасов, после чего снова и снова выдающееся зрелище радует глаз, а за персонажей по-настоящему переживаешь. Мощный голливудский блокбастер, выполненный на максимуме технических возможностей, и настоящий развлекательный кино-шедевр, напрочь лишённый изъянов и минусов.
10/10
Десептиконы, рептилизируемся!!!
я тут как-то раз в условиях домашнего просмотра поглядел фильм про котэ The Darkest Hour, так вот, местные афишиане (✊ ) не наврали - у него один сценарист с Prometheus, что само по себе мб и ничего не говорит, но на невеселые размышления наводит ✊
ps все смотреть на рептилоидов в экзоскелетах ❗️ , которые клише и предсказуемы, а также почему-то well made и с попкорном типа покатит ✊
9/10
Фильм отличный для просмотра! и мозг там не надо включать надо просто смотреть)))
9/10
нормальный попкорновый блокбастер, лучше трансформеров - это уже достижение...ессно второй раз смотреть не захочется...так что всем любителям спецухи - если есть возможность, идите на всякие D DMR и прочая...
ps в 00.15 полный зал...втф?! ночью люди спят ваще или скоро как мск будем ✊
pps риханна как поет, так и снимается...если ваc тембр кошек с барбадоса не вставляет, то и тут не понравится скорее всего ✊ блондиночка, которую выше отмечали, как-то средне, впрочем, что еще нужно кроме сисек, жопок и смазливой мордашки в таком фильме (сравнить с блондиночкой из Хижины, которая знала свое место и играла даже почти что с самоиронией ✊ при том, что на личико чуть менее симпатичная была)...
ppps очень согласен на тему рекламы usa вмф...майки с NAVY во всю спину (обязательно нужно качать дельты чем больше, тем лучше надпись видно ✊ ) можно мутить в продажу на показах в америке ✊
pppps забыл, 7/10
Фильм развлекательный и развлекает на славу.Блокбастеры должны цеплять,удивлять и развлекать.
Здесь это удалось,на мой взгляд,и удовольствие получил от фильма грандиозное✊
10\10✊
А,что ты хотел игровой фильм,боевик с юмором!Смысл-постояли за Землю матушку,дали перцу...Кто с мечом придёт,тот от меча и ...😌
Соглашусь, я тоже больше переживала за пришельцев. Понравилось, как они своего спасли, красиво.
Приятно было смотреть, как тонут американские корабли, самые эсминистые эсминцы в мире.
Китч не понравился совсем, так, пупс пластмассовый.
Челюсть у меня тоже отваливалась, когда из винтовок по кабине инопланетского корабля палить начали, и ведь там какбэ стекло оказалось, которое и пробили сразу, таки да...
Получила легкий сотряс мозга и почти никакого удовольствия, разве что экскурсия по "Миссури" под AC/DC была неплохой.
Риана вообще не в тему...потерянная, растерянная, с испугаными глазами, надо было у Деми Мур поучится..)))
что же касается сюжета ..инопланетяне должны были замочить американские карабли,когда взяли в купол -это было бы логично и правдоподобно, а по сколько этого не случилось, дальнейшее развитие событий смешно и нелепо...фильм даже не стоит обсуждения!
✊ ✊
Смотреть кино надо глазами, а не жопой. Если вам кто-то сказал, что у вас в жопе глаз, то он, скорее всего пошутил.
1) Со связью у инопланетян всё в порядке, но они героически разбили свой связной корабль ещё на подлёте к Земле, вот и пришлось пользоваться земными "жестянками".
2) Думаю, наши орбитальные спутники с их планеты было не засечь, вот и врезались.
"И что они делают с метеоритами и прочим космическим мусором?" - а ничего, шанс столкнуться со случайным булыжником в межзвёздном пространстве пренебрежимо мал.
3) Инопланетяне хотели захватить Землю (нечего молоть чепуху про то, что они хотели всё провернуть мирно). Их поведение за фильм объяснялось ТРИЖДЫ!!! Просто кое-кто из вас фильм проспал. Так вот: задача передового отряда - установить связь и подготовить плацдарм для прибытия основных сил. Эти самые передовые силы малы и это только разведывательный отряд, поэтому они и избегали вооружённых столкновений.
Представьте, что вы малым отрядом на вражеской планете и на вас в упор пялится отряд противника. Вы что, первыми откроете огонь?
Только вот друг считает таких пришельцев немного, скажем, туповатыми ✊
Снято замечательно, токлько переход сразу же на кадр награждения был не к месту... как-то слишком рано...
Короче, ✊
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