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Морской бой Морской бой
Киноафиша Фильмы Морской бой Награды и номинации фильма Морской бой
Battleship Морской бой 2012 / США
6.6 Оцените
100 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Награды и номинации фильма Морской бой

Вся информация о фильме
Золотая малина 2013 Золотая малина 2013
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худший ансамбль
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
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