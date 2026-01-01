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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Норман Енг
Norman Yeung
Киноафиша
Персоны
Норман Енг
Норман Енг
Norman Yeung
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой боевиков
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
6.6
Обитель зла 4: Жизнь после смерти
(2010)
Фильмография Норман Енг
6.6
Обитель зла 4: Жизнь после смерти
Resident Evil: Afterlife
ужасы, боевик, фантастика, триллер
2010, Германия / США / Великобритания
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