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Борис Коджо
Борис Коджо
Boris Kodjoe
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Борис Коджо
Boris Kodjoe
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Дата рождения
8 марта 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Вена, Австрия
Рост
193 см
Биография Бориса Коджо
Родился 8 марта 1973 года. Вена, Австрия.
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Фильмография Бориса Коджо
Выдача багажа
мелодрама, комедия
2013, США
6.0
Медсестра
триллер
2013, США
7.0
Обитель зла: Возмездие
ужасы, фантастика, боевик
2012, США
7.0
Обитель зла 4: Жизнь после смерти
ужасы, боевик, фантастика, триллер
2010, Германия / США / Великобритания
7.0
Звездный десант 3: Мародер
боевик, приключения, фантастика
2008, США / ЮАР / Германия
4.0
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12 января 2022 16:33
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