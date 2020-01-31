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Kim Coates
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Дата рождения
21 января 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Саскатун, Саскачеван, Канада
Рост
188 см
Биография Кима Коутса
Родился 21 февраля 1958 года. Саскатун, Саскачеван, Канада.
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Фильмография Кима Коутса
Остров фантазий
ужасы, фантастика
2020, США
5.0
Вышибала: Эпический замес
комедия
2017, Канада
6.0
Мир мутантов
фантастика
2014, Канада
2.0
Боец
драма, спорт
2014, Канада
5.0
Робосапиен: Перезагрузка
приключения, семейный, фантастика
2013, США
5.0
Темная правда
боевик, драма, триллер
2012, Канада
5.0
Правда
боевик, триллер
2012, Канада
5.0
Вышибала
комедия
2011, США
7.0
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Совместный проект Sony и Blumhouse выходит в прокат в начале весны.
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31 января 2020 10:25
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