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Обитель зла 4: Жизнь после смерти
Отзывы о фильме «Обитель зла 4: Жизнь после смерти»
Resident Evil: Afterlife
Обитель зла 4: Жизнь после смерти
2010 / Германия / США / Великобритания
Трейлер
7.3
Оцените
49
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Одежда у милы в 3ей части была не очень т.к. она была беременная и все время живот должен был быть скрыт) кстати, все трюки она делала сама)
2 апреля 2015, 12:51
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StydentСпб
2 апреля 2015, 12:51
Ходил в эти выходные...первый фильм который в 3D понравился.Всем советую сходить))
2 апреля 2015, 12:51
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WickedLedy
2 апреля 2015, 12:51
Видела фильм в IMAX 3D, в восторге, по-моему, в другом виде и не стоит смотреть. Тронул за душу оптимизм создателей фильма: оказывается, верят, чертяки, что даже если вымрет все человечество и останется на планете штук 50 женщин и девушек, все равно косметическая промышленность, а может и салоны красоты будут работать! Ибо Элис сменила стрижку и цвет волос, Клэр тоже заметно потемнела, при этом обе достаточно ухожены и демонстрируют отменный мэйк-ап. Я чего-то не помню, в третьей части лаборатория уцелела что-ли? Или Элис получила способность размножаться делением или почкованием? Организованный отряд из дюжины М.Й.в кадре, причем, довольно секси упакованных, это неожиданно! Видно, дизайнеров не жрут зомби. Огорчил явный дефицит фантазии у рисовальщиков: ну почему обязательно у монстров должны щупальца из головы вылазить? Ну сколько можно?! Где этого только не было, начиная с Дрожи земли. Заинтриговало наличие интеллекта у отдельных зомби, ибо они теперь способны не только гоняться за жертвами, но и могут делать подкопы, а кое-кто - в брутальном прикиде (наверное, подарок Амбреллы) с топорищем весом кило под 300 разгуливает в поисках еды. Это вам не пуп царапать. Любопытно посмотреть продолжение. Сцена драки со здоровым дядькой завораживает, не оторваться. И еще, товарищи, негр-баскетболист, это кто вообще? По-моему, он сильно украсил собой фильм.
2 апреля 2015, 12:51
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Catherine
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Начитавшись отзывов, я ни на что хорошее не рассчитывала и пошла просто потому, что в этот день ничего лучше не шло. Но, надо сказать, не все так плохо. Душу грели Мила и Вентфорд Миллер (для тех, кто смотрел Prison Break). Для одного раза просмотра в кино (и, конечно, нафиг не в 3D) вполне нормальный фильм. Сюжет ни на что не претендует, его там особо нет, но глазу было приятно смотреть. Мила хороша во всех проявлениях, красивые съемки всевозможных полетов со всеми видами оружия,черное на белом, попытки содрать эффекты из матрицы, не оч удачные, но в целом сносно. Такой большой модный клип в стиле Фильмов такого жанра. Художественных изысков а ля "Начало" я не ждала, а после совсем тупенькой 3й части, думала, что буду скучать, но ушла в с приятным чувством, насмотревшись на Милу во всех ракурсах и еще на пару забавных персонажей. Единственное, что слегка напрягло - так это оборванный по ощущениям как-будто посреди фильма конец, как в сериале, типа продолжение следует. Видимо, мало Андерсену денег с первых 4х частей, решил заработать еще на 5й, которую вполне можно было и не снимать. Но хочет, фиг с ним. В общем если хочется приятно провести вечер и посмотреть на стильные картинки с гонками и драками, то вполне можно сходить.
2 апреля 2015, 12:51
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WickedLedy
2 апреля 2015, 12:51
Я изначально отнеслась к фильму, как к аттракциону, поэтому сознательно пошла в IMAX. Понравилось. Персонажи скучные, характеры плоские, про сюжет уже все сказано, но ощущение некой сопричастности происходящему на экране захватывает, именно благодаря 3Д. Этакий экшн на расстоянии вытянутой руки. Какой смысл в аттракционе? Либо смотришь со стороны, либо участвуешь. Ощущения разные, либо есть драйв, либо его нет. А в остальном, не представляю, зачем и для чего искать смысл в этом фильме? Мы давно уже все поняли про Амбреллу. Какую там еще идею пытаются найти? Для чего всерьез обсуждать жвачку или искать в ней смысл? Пожевали и забыли.
2 апреля 2015, 12:51
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Aha
2 апреля 2015, 12:51
1-я часть самая лучшая. Может потому, что была интрига и умело вставленные в повествование страшилкию Чего стоит только лазерное шоу перед дверью Красной Королевы :) Эх, вот бы это в 3D в кинотеатре посмотреть...
Про Обитель Зла 4. Каждый раз видя какой-нить спецэффект ненавязчиво всплывала в голове картинка из Матрицы..я конечно понимаю что братья Вачовски новаторы и показали прорыв в кино в конце 20-го, но смотреть эффекты 10летней давности уже в 21 веке как-то странно... Раздражал еще безупречный мейк-ап главной героини и ее напарницы даже после того как они из канализации вылезли. В 1й части Элис хотя бы натурально смотрелась со спутанными волосами. Но это все мелочи. По большому счету отсутствие сюжета, истуканы-герои, истуканы-зомби (которые для декорации) и истукан-главный злодей, а также: а тут список можно продолжать ))выше уже многие высказались. Я не фанатка одноименной игры и фильм смотрела безотносительно. Но однозначно не понравилось и даже как то неадекватно со стороны студиикинотеатров пускать в прокат по такой цене.
2 апреля 2015, 12:51
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WickedLedy
2 апреля 2015, 12:51
А по-моему, в первой части сюжет до скуки предсказуемый. Из всей этой эпопеи, на мой взгляд, самый интересный - это второй фильм. Там персонажи на живых людей похожи. Какая-то жизнь на экране происходит, страсти, эмоции, да и Элис со своими супер-способностями тоже впечатляет. Хотя несмотря на все свои способности, она все равно производила впечатление хрупкой и уязвимой. И было в этом какое-то обаяние. А в последнем фильме это куда-то ушло. Не знаю, как насчет сценариста, но режиссер во втором фильме вроде другой.
2 апреля 2015, 12:51
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Stammerer
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Nusik от 20/09/2010 - 11:49:07
Так этого мужика они позаимствовали из "Сайлент Хила", видимо своей фантазии уже не хватило✊
2 апреля 2015, 12:51
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Bezora
2 апреля 2015, 12:51
Кто такая Клер Рэдфилд? В третьей части фильма всё вроде бы довольно ясно объяснили.
Фильм - клип, да.
2 апреля 2015, 12:51
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Vanilla_extasy
2 апреля 2015, 12:51
весь фильм в напряжении, начинаешь переживать за Элис, т.к. в начале фильма она снова становится нормальным уязвимым человеком.. хорошая идея, смотреть стоит.
2 апреля 2015, 12:51
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Про Обитель Зла 4. Каждый раз видя какой-нить спецэффект ненавязчиво всплывала в голове картинка из Матрицы..я конечно понимаю что братья Вачовски новаторы и показали прорыв в кино в конце 20-го, но смотреть эффекты 10летней давности уже в 21 веке как-то странно... Раздражал еще безупречный мейк-ап главной героини и ее напарницы даже после того как они из канализации вылезли. В 1й части Элис хотя бы натурально смотрелась со спутанными волосами. Но это все мелочи. По большому счету отсутствие сюжета, истуканы-герои, истуканы-зомби (которые для декорации) и истукан-главный злодей, а также: а тут список можно продолжать ))выше уже многие высказались. Я не фанатка одноименной игры и фильм смотрела безотносительно. Но однозначно не понравилось и даже как то неадекватно со стороны студиикинотеатров пускать в прокат по такой цене.
Так этого мужика они позаимствовали из "Сайлент Хила", видимо своей фантазии уже не хватило✊
Фильм - клип, да.
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