Марсия ДеБонис
Marcia DeBonis
Марсия ДеБонис
Марсия ДеБонис
Marcia DeBonis
Дата рождения
4 июня 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.8
Двенадцатилетние
(2005)
7.2
Merry Good Enough
(2023)
7.1
Кафедра
(2021)
Фильмография Марсия ДеБонис
6.8
Иногда я думаю о смерти
Sometimes I Think About Dying
комедия, драма, мелодрама
2023, США
7.3
Merry Good Enough
Merry Good Enough
комедия, драма
2023, США
5.5
Козявка
Booger
комедия, фэнтези, ужасы
2023, США
Смотреть трейлер
7.1
Кафедра
драма, комедия
2021, США
3.9
То, что она сказала
That's What She Said
комедия
2012, США
Смотреть трейлер
7.1
Письма к Джульетте
Letters to Juliet
драма, мелодрама
2010, США
Смотреть трейлер
7.8
Двенадцатилетние
Twelve and Holding
драма
2005, США
6.3
Из 13 в 30
13 Going on 30
комедия, мелодрама, драма
2004, США
