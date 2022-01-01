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Гари Виник
Гари Виник
Gary Winick
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Гари Виник
Gary Winick
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Дата рождения
31 марта 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Режиссер
Биография Гари Виник
Продюсер, режиcсер, сценарист. Родился 31 марта 1961 года.
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Фильмография Гари Виник
Письма к Джульетте
драма, мелодрама
2010, США
7.0
Война невест
комедия
2009, США
7.0
Паутина Шарлотты
драма, семейный, комедия, сказка
2006, США
7.0
Из 13 в 30
комедия, мелодрама, драма
2004, США
6.0
Ловелас
мелодрама, драма, комедия
2002, США
6.0
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