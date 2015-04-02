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Письма к Джульетте Письма к Джульетте
Киноафиша Фильмы Письма к Джульетте Отзывы о фильме «Письма к Джульетте»
Letters to Juliet Письма к Джульетте 2010 / США
7.4 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Письма к Джульетте»

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Pro_svet 2 апреля 2015, 12:51
Невероятно скучный и затянутый фильм... даже для романтической мелодрамки
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
phibi99 24 ноября 2020, 16:02
Оценка
Хотела бы оставить отзыв о романтическом фильме,который затрагивает самые дальние уголки сердца...светлый фильм с теплой атмосферой,после просмотра которого остаётся приятное послевкусие.. в основе сюжета лежит история любви,неподвластная времени.. Герои столкнулись с разлукой длиною в многие годы..их жизни вновь пересекаются,благодаря письму,которое попадает в руки юной "Джульетты". Ответив на это письмо она подарила им возможность встретиться вновь и провести остаток жизни вместе.
Слова главного героя:" Когда речь идёт о любви-никогда не поздно" совпадают с тем что сказано в Священном Писании:"
Любовь никогда не проходит"..Те, кто ее проявляют, знают и признают, что жизнь порой приносит боль и разочарования, но они ничему не позволяют заглушить в них любовь..
Желаем всем такой сильной и счастливой любви..
24 ноября 2020, 16:02 Ответить
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