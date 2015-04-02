Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Письма к Джульетте
Отзывы о фильме «Письма к Джульетте»
Letters to Juliet
Письма к Джульетте
2010 / США
Трейлер
7.4
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Письма к Джульетте»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Pro_svet
2 апреля 2015, 12:51
Невероятно скучный и затянутый фильм... даже для романтической мелодрамки
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
phibi99
24 ноября 2020, 16:02
Оценка
Хотела бы оставить отзыв о романтическом фильме,который затрагивает самые дальние уголки сердца...светлый фильм с теплой атмосферой,после просмотра которого остаётся приятное послевкусие.. в основе сюжета лежит история любви,неподвластная времени.. Герои столкнулись с разлукой длиною в многие годы..их жизни вновь пересекаются,благодаря письму,которое попадает в руки юной "Джульетты". Ответив на это письмо она подарила им возможность встретиться вновь и провести остаток жизни вместе.
Слова главного героя:" Когда речь идёт о любви-никогда не поздно" совпадают с тем что сказано в Священном Писании:"
Любовь никогда не проходит"..Те, кто ее проявляют, знают и признают, что жизнь порой приносит боль и разочарования, но они ничему не позволяют заглушить в них любовь..
Желаем всем такой сильной и счастливой любви..
24 ноября 2020, 16:02
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Человек-Паук: Паутина Вселенных
8 комментариев
Мира
46 комментариев
Форсаж 10
44 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
46 комментариев
Комната чудес
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Отзывы
2023, Россия, детский, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
До рассвета
Отзывы
2023, Россия, комедия
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Слова главного героя:" Когда речь идёт о любви-никогда не поздно" совпадают с тем что сказано в Священном Писании:"
Любовь никогда не проходит"..Те, кто ее проявляют, знают и признают, что жизнь порой приносит боль и разочарования, но они ничему не позволяют заглушить в них любовь..
Желаем всем такой сильной и счастливой любви..
Авторизация по e-mail