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Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу
Фильмы похожие на Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу
1963 / Великобритания
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8.0
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 8.4
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Фильмы похожие на Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу
Вся информация о фильме
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